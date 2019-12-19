19.12.2019, 19:02

Торговые центры: вчерашняя забастовка аптек стала для клиентов неприятным сюрпризом


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Apteek
ApteekFoto: Jaanus Lensment

По словам представителей столичных торговых центров и аэропорта, вчерашняя протестная акция со стороны аптек особых проблем не принесла, но стала неприятным сюрпризом для клиентов.

Руководитель Viru keskus Гертти Когермамм сказал, что задача центра — обеспечивать доступность всех товаров и услуг на протяжении всего времени, что открыт центр, и все арендаторы обязаны придерживаться этого правила. ”Мы сделали выводы и применим необходимые меры”, — отметил он, хотя и не уточнил, что это будут за меры.

Директор Ülemiste keskus Гуйдо Пярнитс сказал, что ничего трагичного в закрытии аптек не было, но это было неприятно. Он отметил, что хотя по договорам и внутреннему распорядку центра возможно применить штрафные санкции, пока до этого не доходило. ”Скорее, это вопрос коммуникации. С точки зрения центра это был некрасивый поступок”, — отметил он.

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”Конечно же, предупредительная забастовка аптек стала для клиентов, которые хотели вчера приобрести лекарства, неприятным сюрпризом. Однако на работу центра в целом она существенно не повлияла. Скорее, имеются вопросы относительно ближайшей перспективы, поскольку неясно, в каком виде реформа будет внедрена в жизнь”, — прокомментировала в свою очередь представитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Хелен Метсавахт.

Единственным торговым центром, в котором не закрылась аптека, стал T1. ”Сегодня наша Apotheka отвечает требованиям, которые должны вступить в силу в апреле следующего года”, — сказал директор центра Аллан Реммелькоор, но добавил, что акция протеста все равно стала сюрпризом.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, подобное поведение со стороны аптек неприемлемо, особенно с учетом того, что находящиеся в аэропорту люди не могут просто так вернуться в город, чтобы купить лекарства.

”Наш партнер Südameapteek нам о закрытии не сообщил, в связи с чем у нас не было возможности предупредить клиентов”, — сказал он и отметил, что далее аэропорт намерен поступить в соответствии с прописанными в договоре пунктами.

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