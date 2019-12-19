Торговые центры: вчерашняя забастовка аптек стала для клиентов неприятным сюрпризом

Руководитель Viru keskus Гертти Когермамм сказал, что задача центра — обеспечивать доступность всех товаров и услуг на протяжении всего времени, что открыт центр, и все арендаторы обязаны придерживаться этого правила. ”Мы сделали выводы и применим необходимые меры”, — отметил он, хотя и не уточнил, что это будут за меры.

Директор Ülemiste keskus Гуйдо Пярнитс сказал, что ничего трагичного в закрытии аптек не было, но это было неприятно. Он отметил, что хотя по договорам и внутреннему распорядку центра возможно применить штрафные санкции, пока до этого не доходило. ”Скорее, это вопрос коммуникации. С точки зрения центра это был некрасивый поступок”, — отметил он.

”Конечно же, предупредительная забастовка аптек стала для клиентов, которые хотели вчера приобрести лекарства, неприятным сюрпризом. Однако на работу центра в целом она существенно не повлияла. Скорее, имеются вопросы относительно ближайшей перспективы, поскольку неясно, в каком виде реформа будет внедрена в жизнь”, — прокомментировала в свою очередь представитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Хелен Метсавахт.