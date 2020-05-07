Торговые центры Rocca al Mare и Kristiine будут раздавать посетителям защитные маски

Одноразовые маски будут раздавать посетителям у главных входов центров по принципу каждому посетителю одна маска. На первые дни запасено 5000 соответствующих всем требованиям масок. При необходимости объем масок можно увеличить.
Оба центра уже с начала кризиса увеличили в центрах количество уборок, обращая большое внимание на контактные поверхности, такие как перила, кнопки лифтов и зоны отдыха. Арендаторов попросили проветривать свои торговые площади больше обычного. Также у главных входов центров установлены станции дезинфекции.
Вместе с тем с понедельника на внутренних площадях центров начнется масштабная информационная кампания, в ходе которой будут раздавать инструкции для безопасного совершения покупок. Как в Kristine, так и в Rocca al Mare действует ограничение на передвижение 2+2, что означает, что передвигаться можно только одному или вдвоем и дистанция до ближайшего человека должна быть не мене двух метров.
Владелец центров настоятельно рекомендовал арендаторам в период кризиса воздерживаться от проведения кампаний и презентаций товаров.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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