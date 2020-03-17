Торговые центры не разрешают магазинам закрываться: договоры действуют, а малое число покупателей — не уважительная причина

Кристель Сооару, коммерческий директор Viru keskus утверждает, что в данной ситуации центр находится в тесном общении с арендаторами и совместно с ними ищет решения, которые позволили бы минимизировать ущерб.

"О возможной компенсации возникшего ущерба можем начинать говорить тогда, когда положение немного стабилизируется", - сказал он и добавил, что в последние дни в условиях общего сокращения числа посетителей пострадали все - и центры в целом, и арендаторы. "Бутики и рестораны в большей степени, но продуктовые магазины, аптеки, книжные магазины и технический сектор, магазины для домашних любимцев могут всё-таки каким-то образом работать".

Сооару отмечает, что торговый центр должен работать единообразно. "Поэтому мы попросили арендаторов придерживаться одной линии, в противном случае у клиентов возникнет большая неразбериха. Вчера мы сократили время работы центра, чтобы минимизировать расходы арендаторов на рабочую силу (дать возможность справляться одной сменой)".

"Если кто-то из арендаторов не может держать свою точку открытой, то никаких санкций не применяем, скорее пытаемся совместно найти решение", - заверила представитель Viru keskus.

Юрист из адвокатского бюро Derling Primus Марго Леметти говорит, что сегодняшняя ситуация сложная как для центров, так и для арендаторов. В данном случае нужно прежде всего искать взвешенные решения и слушать друг друга.

"Нужно договариваться, чтобы ущерб был по возможности меньше. Говорить, что всё должно идти по-старому, неразумно. Но нельзя и оправдывать принятие магазином одностороннего решения о закрытии", - говорит Леметти.

Есть возможность сократить время работы центра, что и делается. Центры готовы предоставлять отсрочку по платежам, или иногда вообще снизить аренду, перечисляет возможные меры юрист.

"Нужно искать разумное решение. В нынешнее время сложно давать общий совет", - считает адвокат. "Успех арендатора и его платежеспособность зависит и от успешности всего центра", - сказал он напоследок.

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или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

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вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!