17.03.2020, 23:09

Торговые центры не разрешают магазинам закрываться: договоры действуют, а малое число покупателей — не уважительная причина

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Танель Саарманн
EST
Торговые центры не разрешают магазинам закрываться: договоры действуют, а малое число покупателей — не уважительная причина
Martin Dremljuga

В редакцию издания Ärileht обратились несколько представителей малого бизнеса, у которых возникла одна и та же проблема: торговые центры не разрешают им в тяжелое время закрыться. Угрожают штрафами, понимающего отношения нет. В юридическом смысле небольшие магазины оказались в заложниках? И в самом деле, выясняется, что политика у управляющих центрами компаний довольно жесткая.

Хелен Метсавахт, коммерческий директор Citycon (Rocca al Mare и Kristiine keskus) подтверждает, что из-за снижения числа посетителей некоторые арендаторы закрылись или внесли изменения в часы работы.

"Citycon примет все решения после стабилизации ситуации и полного выяснения финансового влияния", - сказала она.

В компании руководствуются инструкциями Департамента здоровья, согласно которым центр открыт в обычное время. Это важно для того, чтобы гарантировать людям доступность продуктов, лекарств и других необходимых товаров.

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В торговых центрах предпринимаются меры предосторожности и гигиенические мероприятия, отменены все общественные мероприятия и кампании. Вместе с тем руководство Citycon считает, что уменьшение числа посетителей и оборота не является достаточной причиной для закрытия магазина.

"Мы исходим из инструкций правительства и Департамента здоровья. Но все-таки понимаем, что положение у многих арендаторов сложное и в некоторых ситуациях часть магазинов из-за заболевших сотрудников должны временно закрыться. Арендные договоры в этом случае продолжают действовать, но мы решили, что закрытие, учитывая сегодняшнюю ситуацию, не должно повлечь дополнительных последствий", - сказала Метсавахт.

Кристель Сооару, коммерческий директор Viru keskus утверждает, что в данной ситуации центр находится в тесном общении с арендаторами и совместно с ними ищет решения, которые позволили бы минимизировать ущерб.

"О возможной компенсации возникшего ущерба можем начинать говорить тогда, когда положение немного стабилизируется", - сказал он и добавил, что в последние дни в условиях общего сокращения числа посетителей пострадали все - и центры в целом, и арендаторы. "Бутики и рестораны в большей степени, но продуктовые магазины, аптеки, книжные магазины и технический сектор, магазины для домашних любимцев могут всё-таки каким-то образом работать".

Сооару отмечает, что торговый центр должен работать единообразно. "Поэтому мы попросили арендаторов придерживаться одной линии, в противном случае у клиентов возникнет большая неразбериха. Вчера мы сократили время работы центра, чтобы минимизировать расходы арендаторов на рабочую силу (дать возможность справляться одной сменой)".

"Если кто-то из арендаторов не может держать свою точку открытой, то никаких санкций не применяем, скорее пытаемся совместно найти решение", - заверила представитель Viru keskus.

Юрист из адвокатского бюро Derling Primus Марго Леметти говорит, что сегодняшняя ситуация сложная как для центров, так и для арендаторов. В данном случае нужно прежде всего искать взвешенные решения и слушать друг друга.

"Нужно договариваться, чтобы ущерб был по возможности меньше. Говорить, что всё должно идти по-старому, неразумно. Но нельзя и оправдывать принятие магазином одностороннего решения о закрытии", - говорит Леметти.

Есть возможность сократить время работы центра, что и делается. Центры готовы предоставлять отсрочку по платежам, или иногда вообще снизить аренду, перечисляет возможные меры юрист.

"Нужно искать разумное решение. В нынешнее время сложно давать общий совет", - считает адвокат. "Успех арендатора и его платежеспособность зависит и от успешности всего центра", - сказал он напоследок.

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