Торговые центры Nautica и Lasnamäe Centrum откроются 11 мая с соблюдением повышенных мер безопасности

”Capfield всегда считал важным соответствовать меняющимся потребностям покупателей, и даже в нынешней ситуации наш подход по-прежнему остается таким. Нашими приоритетами являются обеспечение благополучия и безопасности всех наших посетителей, арендаторов и персонала, а также обеспечение непрерывной работы торговых центров. Во время частичного закрытия мы разрабатывали план возобновления работы в тесном сотрудничестве с арендаторами, чтобы 11 мая они открыли свои магазины. Мы очень довольны решением правительства разрешить открытие торговых центров, и в сотрудничестве с нашими арендаторами мы позаботились о безопасных условиях для покупателей”, — сказал Рубен Горнишефф, член правления Capfield.

”В наших центрах были приняты новые меры обеспечения безопасности всех тех, кто посещает и работает в них: в том числе бесконтактные дозаторы с дезинфицирующими средствами, разметка пола с интервалом в два метра, частая уборка, перераспределение мест в ресторанах и кафе и напоминания о мерах социального дистанцирования. Мы рады, что обеспечили безопасную и чистую среду, где люди чувствуют себя спокойно и комфортно, совершая покупки ”, — прокомментировала Ольга Аллик, руководитель торгового центра, Capfield.

Из уважения к тем, кто пострадал от коронавируса, а также чтобы поддержать всех медицинских работников и волонтеров, Nautica по вечерам будет окрашена зеленой подсветкой по примеру инициативы Таллиннского Театра Эстония и Тартуского театра Vanemuine.

”Мы испытываем огромную благодарность и уважение ко всем работникам первой линии, которые продолжали работать в наших центрах, предоставляя нам все необходимые услуги, которые необходимы в настоящее время. 11 мая мы выразим благодарность этим незаменимым работникам в 12:00 в Nautica и 13:00 в Lasnamäe Centrum в знак признания их усердного труда”, — сказал Рубен Горнишев.

Lasnamäe Centrum и все его магазины будут открыты в обычное рабочее время, Nautica будет работать с 09:00 до 20:00, и некоторые магазины будут открыты только с 12: 00-18: 00 до тех пор, пока в полном объеме не возобновится паромное сообщение с Хельсинки.