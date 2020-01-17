Торговые центры Kristiine и Rocca al Mare назвали своих лучших арендаторов

Магазином с самым красивым оформлением в Rocca al Mare был выбран магазин люксовых товаров для дома и интерьера Lartusi, открывшийся летом прошлого года. В Kristiine приз за лучшее оформление получило кафе Gustav Cafe.

Наибольшее увеличение оборота в Rocca al Mare в прошлом году было у Hemtex. В Kristiine лучшим в этой категории оказался магазин Hawaii Express. В маркетинговых кампаниях больше всего принимали участие в Rocca al Mare TKM King (ABC King, SHU) и в Kristiine LPP Estonia (Reserved, House, Cropp, Sinsay).

”Арендаторы год от года прилагают все больше усилий, чтобы предлагать клиентам все более приятное обслуживание. Я регулярно совершаю обходы центров и могу сказать, что прогресс очевиден, особенно в только что обновившемся торговом центре Kristiine. Если обслуживание в центре хорошее, это замечают клиенты, которые принимают решение вернуться сюда снова”, — сказала коммерческий директор Citycon Хелен Метсвахт.

Лучшие магазины, сервисы и заведения общепита выбирались на основании неоднократных контрольных закупок. Призы за оборот и маркетинг присуждались на основании годовых показателей по продажам и количества участий.

За год торговый центр Rocca al Mare посещается свыше 4,5 миллиона раз. Общая площадь торгового центра составляет 74 600 м2, из них арендуется около 57 600 м2.

Общая площадь Kristiine Keskus составляет 56 800 м2, из которых 45 076 м2 составляют площади, сдаваемые в аренду. За год торговый центр Kristiine посещают более 5,8 миллиона человек.