Торгово-промышленная палата заявила, что у 80% работников страны зарплата ниже средней. Так ли это?

По мнению палаты, прописанное в законопроекте требование о средней зарплате не содействует тому, чтобы получившие в Эстонии высшее образование иностранцы после учебы пополняли собой местный рынок труда. Палата утверждает, что ”во многих сферах деятельности средняя зарплата ниже средней по стране” и что ”в 2018 году около 80% работающего населения Эстонии получали зарплату ниже средней”.

На запрос издания директор коммуникационной службы Каур Оргусааар отметил, что речь идет об их собственных расчетах, которые основываются на данных Налогово-таможенного департамента. После уточняющего вопроса относительно происхождения данных Огрусааар признал, что на самом деле цифра не совсем соответствует действительности. Выяснилось, что палата посчитала всех людей, получающих какую-либо прибыль, в том числе пенсии, дивиденды и прочее. ”Цифры оказались большими потому, что по данным Налогово-таможенного департамента доход имеют около миллиона человек, а на рынке труда представлено чуть более 700 000”, — пояснил он и пообещал исправить ошибку.

Также он добавил, что общая позиция палаты остается неизменной: требование средней зарплаты в отношении иностранцев слишком жестко.