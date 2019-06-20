Торговля спиртным на границе с Латвией: жители Эстонии уже нажали на тормоз

Пик спроса на спиртное из Латвии пришелся на декабрь позапрошлого года, когда 41% жителей Эстонии сообщили, что покупали в течение года у соседей пиво или более крепкие напитки.

Новый опрос, проведенный в июне, показал, что по сравнению с прошлым летом этот показатель упал до 30 процентов.

Эксперт Kantar Emor Айвар Воог считает, что летний период может повысить спрос на алкоголь из Латвии, но вступающее в силу с 1 июля снижение акцизов нивелирует это сезонное влияние.

Даже в случае, если латвийские власти в свою очередь снизят акцизы, то вряд ли размах приграничной торговли, по мнению Воога, вернется на прежний уровень — эстонские потребители прежде всего обращают внимание на уровень цен в своих магазинах. И если он приемлемый, то меньше смотрят в сторону соседей.