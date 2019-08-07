Торговля России и Украины: санкции остаются, товарооборот растет

Согласно информации Института экономики и прогнозирования, в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители — нефть, дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. За них Киев заплатил 4,4 млрд долларов. Далее следует продукция промышленности — котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак. На эти две товарные группы в минувшем году пришлось 77,5% всего украинского импорта из РФ. В денежном эквиваленте это 6,25 млрд долларов.

Нефть и нефтепродукты — ключевой импорт, но не критический, комментирует данные киевский экономический аналитик Борис Кушнирук. Он считает, что это сырье, а также природный газ, Украина может свободно приобрести в странах ЕС. И хотя происхождение у такого газа может быть российское, формально Киев, по выражению эксперта, приобретает "сырьевой товар, который не имеет национальности".

"Но вот ядерные реакторы, котлы, некоторые машины, а также ядерное топливо для украинских АЭС — это действительно критический импорт. Здесь мы зависим от России. А также в том, что касается переработки отработанного ядерного топлива, которое Украина отправляет в Россию, потому что своих заводов у нас нет", — указывает Кушнирук.

По данным Госслужбы статистики, за пять месяцев 2019 года Украина приобрела ядерное топливо у российской компании "ТВЭЛ" почти на 17,5 млн долларов, а у японско-американской Westinghouse на — 51,23 млн. По информации Бориса Кушнирука, Westinghouse готова полностью взять на себя поставки ядерного топлива для украинских АЭС, но для этого компании нужен еще минимум год.

Квоты, пошлины и импортозамещение

Киев пошел на серьезные ограничения в торговле с Россией в 2015 году. Это случилось уже после того, как США и страны ЕС ввели экономические санкции против Москвы в знак протеста против аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина периодически обновляет перечень запрещенных для импорта российских товаров, а разрешенные квотирует и повышает на них пошлины. За счет таких пошлин украинское правительство планирует ежегодно пополнять госбюджет дополнительно на 2 млрд гривен.

В предоставленной DW справке Института экономики и прогнозирования НАН Украины сказано, что введение Киевом запрета на ввоз из РФ строительного шифера усилило конкурентные позиции национального производителя на внутреннем рынке. А эмбарго на российские минеральные удобрения, которые "поставлялись по демпинговым ценам", улучшило рыночные условия для местных компаний.

При этом в 2016-2018 годы в Украине, согласно справке, открылись шесть новых заводов по производству жидких и гранулированных удобрений. Кроме того, частично импорт удобрений из РФ был замещен закупками в других странах. Так, например, основным поставщиком Украине сульфата аммония стала Беларусь.

Кто и почему покупает российский ширпотреб

На прилавках украинских супермаркетов довольно часто попадаются российские потребительские товары. В основном это бытовая химия, косметика, парфюмерия. По данным Госстата Украины, в 2018 году такой продукции было импортировано на 53 млн долларов. Но ассортимент ее намного уже, чем до 2014 года.

Происхождение товара можно узнать по штрих-коду страны, российские коды — 460-469. Помимо этого, некоторые супермаркеты по собственной инициативе указывают на ценниках, что товар изготовлен в России. Обязательной маркировки товаров таким способом нет.

DW поинтересовалась у нескольких покупателей-киевлян, почему они отдают предпочтение товарам из России. По словам Алены, она обращает внимание в первую очередь на цену. Когда ей недавно надо было купить стиральную машину итальянской марки, выяснилось, что цена модели, выпущенной по лицензии в России, является оптимальной. Отец Алены использует для лечения один из препаратов российского производства: "Мы заказываем это лекарство у наших друзей в РФ, потому что там оно стоит в пересчете 300-400 гривн, а здесь в аптеке уже — 1200".

Наталья, другая покупательница, предпочитает не российские товары. Иногда, признается она, хочется купить что-то из РФ, потому что привлекает качество. Этим отличаются, по ее признанию, косметико-гигиенические средства. "Но я не хочу отдавать деньги фирмам из страны, которая совершила против нас агрессию и аннексировала часть территории. Налоги, которые они платят, идут на финансирование армии России", — объяснила свою позицию Наталия.