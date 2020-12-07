07.12.2020, 20:45

Торговцы в недоумении. Как вычислить максимальное число людей, которым можно находиться в магазине?

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Торговцы в недоумении. Как вычислить максимальное число людей, которым можно находиться в магазине?
Taavi Sepp

Правительство пришло на помощь предпринимателям сферы торговли, многие из которых спрашивали: как рассчитать максимальное число посетителей магазина, которым разрешено находиться одновременно в торговой точке с тем, чтобы соблюдалось правило 50%-й заполняемости и правило 2+2.

"Для соблюдения правила 2+2 нужно обеспечить на каждого человека площадь 4 квадратных метра. Для 50%-й заполняемости нужно максимально допустимое число людей на торговой площади разделить на два".

Пример: если площадь магазина 100 квадратных метров, то формула будет такая: 100/4/2 - и получается примерно 13 человек. Другими словами, нужно обеспечить на каждого посетителя площадь 8 квадратных метров", - пояснило правительство.

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