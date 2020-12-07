Торговцы в недоумении. Как вычислить максимальное число людей, которым можно находиться в магазине?

"Для соблюдения правила 2+2 нужно обеспечить на каждого человека площадь 4 квадратных метра. Для 50%-й заполняемости нужно максимально допустимое число людей на торговой площади разделить на два".
Пример: если площадь магазина 100 квадратных метров, то формула будет такая: 100/4/2 - и получается примерно 13 человек. Другими словами, нужно обеспечить на каждого посетителя площадь 8 квадратных метров", - пояснило правительство.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Найденная в Ирландии капсула времени открыла пугающую правду