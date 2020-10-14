Торговцы: после кризиса здравоохранения наступил кризис экономический

”За первые восемь месяце года оборот предприятий розничной торговли в целом вырос на 1,7%, в постоянных ценах рост даже превысил 2%. Хотя в Евросоюзе были и другие страны, где розничные продажи в первой половине года выросли, их немного ”, — сказал аналитик SEB Михкель Нестор.

Более того, по мнению эксперта, настоящего кризиса в торговле еще не было, и если это кризис, то торговцы хотели бы в нем жить. ”Единственным сложным месяцем для отрасли оказался апрель, когда закрытие торговых центров снизило продажи на 13,5% в годовом исчислении. Однако в мае продажи поднялись до уровня, сопоставимого с 2019 годом, а в летние месяцы оборот розничных компаний показал стремительный рост ”, — пояснил Нестор.

При этом некоторые торговцы, например, Selver, смогли даже увеличить свою рыночную долю.

По другим же кризис ударил очень сильно. Например, Tallink Duty Free. В начале сентября фирма сообщила Кассе по безработице о коллективном сокращении 75 человек. ”К сожалению, ситуация такова, что, если суда не ходят и часть судов простаивают, то в сфере сопутствующих услуг также ничего не будет происходить”, — пояснил глава Tallink Duty Free Аймар Пярна.

По словам руководителя отдела береговой торговли и питания Tallink Group Катре Кываск, коронакризис стал для них серьезным уроком по адаптации ”Нам стало ясно, что помимо нынешнего основного бизнеса в Балтийском море, столь же важно развитие береговой и онлайн-торговли и внедрение так называемой омниканальной модели (принцип омниканальности, то есть обслуживание клиентов по разным каналам — прим.ред)”, — отметила Кываск.

”Это был довольно странный опыт”, — вспоминает Март Либерт, член правления оптовой компании Jungent, которая с 1991 года продает потребительские товары многим эстонским розничным сетям, заправочным станциям и ресторанам. По словам Либерта, им пришлось серьезно пересмотреть организацию работы.

Поскольку складских запасов Jungent хватает в среднем на пять-шесть недель, покупательская паника в начале ЧП оказалась для предприятия серьезным вызовом. . ”Период покупательской паники был для нас критическим”, — признал Либерт, но добавил, что из-за быстрой стабилизации ситуации они вышли из ситуации без потерь.