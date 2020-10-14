Торговцы: после кризиса здравоохранения наступил кризис экономический
Хотя розничная торговля от коронакризиса выиграла, ряд предприятий сектора были вынуждены сильно затянуть пояса, пишет Ärileht.
Хотя розничная торговля от коронакризиса выиграла, ряд предприятий сектора были вынуждены сильно затянуть пояса, пишет Ärileht.
”За первые восемь месяце года оборот предприятий розничной торговли в целом вырос на 1,7%, в постоянных ценах рост даже превысил 2%. Хотя в Евросоюзе были и другие страны, где розничные продажи в первой половине года выросли, их немного ”, — сказал аналитик SEB Михкель Нестор.
Более того, по мнению эксперта, настоящего кризиса в торговле еще не было, и если это кризис, то торговцы хотели бы в нем жить. ”Единственным сложным месяцем для отрасли оказался апрель, когда закрытие торговых центров снизило продажи на 13,5% в годовом исчислении. Однако в мае продажи поднялись до уровня, сопоставимого с 2019 годом, а в летние месяцы оборот розничных компаний показал стремительный рост ”, — пояснил Нестор.
При этом некоторые торговцы, например, Selver, смогли даже увеличить свою рыночную долю.
По другим же кризис ударил очень сильно. Например, Tallink Duty Free. В начале сентября фирма сообщила Кассе по безработице о коллективном сокращении 75 человек. ”К сожалению, ситуация такова, что, если суда не ходят и часть судов простаивают, то в сфере сопутствующих услуг также ничего не будет происходить”, — пояснил глава Tallink Duty Free Аймар Пярна.
По словам руководителя отдела береговой торговли и питания Tallink Group Катре Кываск, коронакризис стал для них серьезным уроком по адаптации ”Нам стало ясно, что помимо нынешнего основного бизнеса в Балтийском море, столь же важно развитие береговой и онлайн-торговли и внедрение так называемой омниканальной модели (принцип омниканальности, то есть обслуживание клиентов по разным каналам — прим.ред)”, — отметила Кываск.
”Это был довольно странный опыт”, — вспоминает Март Либерт, член правления оптовой компании Jungent, которая с 1991 года продает потребительские товары многим эстонским розничным сетям, заправочным станциям и ресторанам. По словам Либерта, им пришлось серьезно пересмотреть организацию работы.
Поскольку складских запасов Jungent хватает в среднем на пять-шесть недель, покупательская паника в начале ЧП оказалась для предприятия серьезным вызовом. . ”Период покупательской паники был для нас критическим”, — признал Либерт, но добавил, что из-за быстрой стабилизации ситуации они вышли из ситуации без потерь.
”Например, если говорить о туалетной бумаге, то за одну неделю был продан практически месячный запас. По сути продажи в том месяце выросли в двое. И это было действительно критично, поскольку что нам пришлось прекратить на следующие несколько месяцев всю маркетинговую деятельность, все запланированные кампании”, — пояснил Либерт. Помимо некоторых продуктов питания и туалетной бумаги, вырос спрос на средства гигиены, в том числе на мыло.
Больше всего Jungent пострадала от спада спроса со стороны отелей, ресторанов и мест общественного питания (HoReCa).
”Нас спасло, что мы обслуживаем и точки быстрого питания, которые во время кризиса быстро запустили доставку на дом, и она пользовалась большой популярностью”, — сказал Либерт. В августе и сентябре заказы Jungent в области HoReCa восстановились до уровня прошлого года.
При этом для излишнего оптимизма, по его словам, повода нет.
"На самом деле нельзя игнорировать сигналы. То, что лето прошло удачно, хорошо и вселяет надежду на то, что в целом мы справимся с ситуацией лучше других, но лето, скорее, было для того, чтобы перевести дух ”, — сказал Либерт.
Хотя аналитикам и журналистам нравится рассуждать на тему того, кто выиграл, а кто проиграл из-за коронакризиса, коммерческий директор Citycon, управляющей торговыми центрами Rocca al Mare и Kristiine, Хелен Метсват считает, что от таких кризисов теряют все, поскольку обороты падают и, например, торговые центры, испытывают сильное давление снижения цен аренды.
”Вероятно, сложнее всего центрам, которые взяли на себя высокие риски или чей портфель арендаторов более уязвим перед рыночными спадами. Также есть более сложные центры, которые больше зависят от туристов. Крупные действующие центры находятся в более выгодном положении, поскольку у них есть давние и сильные партнеры и арендаторы ”, — сказала она.
Март Либерт из Jungent отметил, что осенний и весенний кризисы сравнивать нельзя. ”Весенний кризис был внезапным кризисом здравоохранения и было трудно сразу принять какую-либо позицию и понять, что случилось — происходящее казалось таким нереальным. Нынешний осенний кризис, безусловно, отличается от весеннего, поскольку неизвестно, ждет ли нас такое тотальное закрытые, как тогда. Судя по всему, средств на компенсацию всего этого больше нет. Осення ситуация, то есть то, что нас ждет, имеет, скорее, природу экономического кризиса ”, — пояснил Либерт.
В первую очередь он имел в виду трудности, с которыми сталкивается туристический сектор, который вносит довольно значительный вклад в ВВП Эстонии. Поддержка со стороны государства также стала более скромной. По его словам, спад ожидает и строительный сектор. ”Влияние на экономику, сферу торговлю — в том числе и на наш бизнес — будет весьма значительным”, — сказал Либерт.
Кываск в свою очередь отметила, что в туристическом секторе выживут компании с сильными конкурентными преимуществами и базой лояльных клиентов.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«Верес» объявил о подписании Дмитрия Поворознюка
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Когда в России начнет снижаться заболеваемость COVID-19