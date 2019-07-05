Торговцы нашли способ обойти запрет на продажу ароматизированных жидкостей для э-сигарет

”Начиная с 1 июля запрещена продажа готовой ароматизированной смеси, но по отдельности два ее компонента продавать не запрещено”, — говорит один из руководителей Nicorex Baltic OÜ Свен Котке.
По его словам, по пути Nicorex могут пойти и конкуренты. ”Но поскольку конкуренты сами не производят жидкости, то они могут использовать пищевые ароматизаторы, которые не предназначены для данных целей и могут быть потенциально опасны для здоровья”, — предупредил Котке.
Напомним, что с 1 июля вступил в силу запрет на демонстрацию табачных изделий и связанных с ними товаров, а также торговых марок в местах розничной торговли.
Вместе с тем вступило в силу требование, что жидкость для электронных сигарет не может содержать ароматизаторы, за исключением ароматизатора с запахом и вкусом табака.
Запрещается также дистанционная продажа табачных изделий и связанных с ними товаров. Это означает, что теперь запрещается покупать в интернет-магазинах сигареты или электронные сигареты и жидкости к ним.
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