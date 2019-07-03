Торговая сеть Rimi повысила цены на пластиковые пакеты. Тонкая упаковка тоже станет платной

Также в последнюю неделю июля торговая сеть не будет распространять по домам рекламу — при желании ее можно будет взять в магазинах. По-прежнему приветствуется желание покупателей брать развесные продукты в свою посуду.

”У нас нет цели зарабатывать на продаже тонких пакетиков, мы хотим повысить экологическую сознательность клиентов и побудить их использовать многоразовые пакеты”, — прокомментировала нововведения представитель сети Катрин Батс и добавила что в продаже по льготным ценам остаются сетки для продуктов, которыми можно пользоваться много лет.

По словам Батс, проведенный в апреле в Курессааре эксперимент, когда была введена плата за тонкие пакеты, а большие были вообще изъяты из продажи, показал, что островитяне с пониманием отнеслись к такой мере сохранения чистоты окружающей среды. Но в целом жители Эстонии пока к прекращению продажи пластиковых пакетов не готовы.

”В первых рядах борьбы против пластиковых пакетов идут страны Азии и Африки. Например, в Руанде у людей забирают пакеты уже в аэропорту. Мы здесь, в Эстонии, могли бы показать пример добровольного отказа от использования этой упаковки”, — добавила Батс, которая уверена, что через 10 лет ни в одном европейском магазине пластиковые пакеты продаваться не будут.