Торговая сеть Rimi объявила бойкот продукции литовской бумажной фабрики

Rimi Baltic прекратила закупку товаров Grigeo в Латвии, Литве и Эстонии до момента, пока не будет получена информация, подтверждающая, что предприняты все необходимые шаги для устранения рисков загрязнения окружающей среды, сообщается в пресс-релизе компании.

"В Rimi серьезно относятся к вопросам корпоративной ответственности, в которой существенную роль играет охрана окружающей среды. Мы просим своих поставщиков соблюдать эту политику, и в данном случае хотим быть уверены на 100%, что все ошибки устранены", - заявил председатель правления Rimi Baltic Эдгар Сесеманн.

Rimi Baltic также не будет проводить маркетинговые акции с продуктами Grigeo, а с поставщиком не будут заключаться новые договоры. Rimi принадлежат 260 супермаркетов в Латвии, Эстонии и Литве.

Во вторник, 7 января, Клайпедская прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива.