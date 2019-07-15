Торговая сеть Maxima заменила руководителя эстонского отделения

Со вторника, 16 июля, на должность руководителя Maxima Eesti заступит Эдвинас Волкас, который до этого управлял предприятием Maxima Grupe в Болгарии, и он заменит на этой позиции Марко Пыдера. К команде Maxima Eesti также присоединится коммерческий директор Мартинас Пикелис. Исполнительным директором Maxima Bulgaria назначен Петер Павлов.

Эдвинас Волкас работает на предприятиях Maxima Grupe с 2001 года, за эти годы он занимал на разных предприятиях руководящие позиции, а четыре последних года он являлся исполнительным директором Maxima Bulgaria. Прошлый 2018 год стал для Maxima Bulgaria первым, когда прибыль до вычета процентов (EBITDA) была позитивной, а доходы предприятия с продаж выросли в прошлом году на 19,4%, достигнув 132,8 миллиона евро.

Членами правления Maxima Eesti являются исполнительный директор Эдвинас Волкас, финансовый директор Алексей Кадырко, руководитель по персоналу Леа Кимбер, операционный директор Юстинас Кирбутас и коммерческий директор Мартинас Пикелис.