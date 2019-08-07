Торговая сеть Maxima получила крупный кредит на развитие супермаркетов

Договор о предоставлении кредита на 10 лет с СИБ подписала компания группы Maxima LT, пишет rus.delfi.lv.

В 2019-2021 году планируется обновить или построить 31 магазин, инвестировать в экологические системы охлаждения и заморозки, освещения, солнечные батареи.

"Мы обязалась инвестировать в решения, которые повышают энергетическую эффективность в наших магазинах", — отметил руководитель по финансовым вопросам "Maxima grupe" Виталиюс Раковскис.

Maxima grupe владеет сетями супермаркетов Maxima (в балтийских странах), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и интернет-магазином Barbora.

Maxima grupe принадлежит группе Vilniaus prekyba, контролируемой литовским бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом.