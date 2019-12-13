13.12.2019, 10:50

Торговая палата Эстонии не поддержала предложение ОЭСР о едином подоходном налоге для всего мира


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Торговая палата Эстонии не поддержала предложение ОЭСР о едином подоходном налоге для всего мира
Pixabay

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила для публичного обсуждения предложение относительно так называемого минимального налога, согласно которому в будущем во всем мире будут действовать унифицированные правила в части подоходного налога для предприятий. Торговая палата Эстонии пишет, что не поддержала предложение ОЭСР.

В связи с этим в Организацию экономического сотрудничества и развития было направлено также и соответствующее обращение.

Согласно предложению ОЭСР во всем мире должен быть введен единый подоходный налог для предприятий, и для него необходимо установить минимальный уровень. Иными словами, в государствах, присоединившихся к конвенции об обязанности уплаты подоходного налога, предприятия должны были бы, на уровне концерна или во всех подразделениях, платить подоходный налог по установленной минимальной ставке. Если общие показатели не достигнуты или не доказаны, государства места нахождения материнской фирмы могли бы взимать налоги с прибыли также и дочерних предприятий.

Помимо этого, если материнская компания производит выплаты дочернему предприятию (или дочернее — материнскому), например, в Эстонии за то или иное (проценты, лицензии, дивиденды и пр.), то, согласно дефиниции государства-источника, эти выплаты не подпадают в Эстонии под эффективную налоговую ставку, и налоги удерживаются в государстве-источнике. Выполнение данной обязанности запланировано для предприятий, оборот которых достигает, по меньшей мере, 750 миллионов евро.

Несмотря на то, что в Эстонии очень немного предприятий, соответствующих критерию в размере 750 миллионов евро, инициатива ОЭСР влечет за собой следующие угрозы для эстонских предпринимателей:

  • Создание условий для налогообложения даже одного предприятия означало бы существенное повышение административной нагрузки;
  • Другие государства-члены, в которых расположено материнское предприятие, могут начать облагать налогом заработанную в Эстонии прибыль на уровне концерна;
  • Ещё нет уверенности в том, что описанная система будет в состоянии учитывать инвестирование прибыли, заработанной в отчетном году, в следующем после отчетного году, а это означало бы, что реинвестированная прибыль может облагаться налогом в другом государстве-члене;
  • У Европейской комиссии может возникнуть реальная необходимость в введении в силу соглашения ОЭСР в Европейском союзе посредством директивы, поскольку не все члены ЕС являются также и членами ОЭСР;
  • В целом, данная инициатива вызывает многочисленные вопросы, например, что станет с прежними договорами о налогообложении, подписанными с целью избежания двойного налогообложения, каким образом облагать налогом прибыль не входящих в ОЭСР коммерческих объединений или предприятий членов ОЭСР, не подписавших конвенцию, как в таком случае обеспечить справедливое или единообразное внедрение системы, и как избежать двойного налогообложения;
  • Вызывает сомнение вообще возможность сохранения действующей в настоящее время в Эстонии системы налогообложения, поскольку параллельное ведение двух разных систем учета повлекло бы за собой значительно бόльшие расходы, чем в настоящее время. Тихое давление с целью перехода на всеобщую систему подоходного налога.

В своем направленном в ОЭСР обращении Палата отметила, что не считает правильным вмешательство в честную конкуренцию и суверенную экономическую политику. Введение системы минимального подоходного налога с предприятий во всех случаях повлекло бы за собой для Эстонии непропорциональную административную нагрузку. Мы считаем справедливым подход, согласно которому меры принимаются к фирмам, которые противозаконным образом избегают уплаты налогов, при этом не ухудшается предпринимательская среда для законопослушных предприятий.

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