Торговая палата Эстонии не поддержала предложение ОЭСР о едином подоходном налоге для всего мира

В связи с этим в Организацию экономического сотрудничества и развития было направлено также и соответствующее обращение.

Согласно предложению ОЭСР во всем мире должен быть введен единый подоходный налог для предприятий, и для него необходимо установить минимальный уровень. Иными словами, в государствах, присоединившихся к конвенции об обязанности уплаты подоходного налога, предприятия должны были бы, на уровне концерна или во всех подразделениях, платить подоходный налог по установленной минимальной ставке. Если общие показатели не достигнуты или не доказаны, государства места нахождения материнской фирмы могли бы взимать налоги с прибыли также и дочерних предприятий.

Помимо этого, если материнская компания производит выплаты дочернему предприятию (или дочернее — материнскому), например, в Эстонии за то или иное (проценты, лицензии, дивиденды и пр.), то, согласно дефиниции государства-источника, эти выплаты не подпадают в Эстонии под эффективную налоговую ставку, и налоги удерживаются в государстве-источнике. Выполнение данной обязанности запланировано для предприятий, оборот которых достигает, по меньшей мере, 750 миллионов евро.