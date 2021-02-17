Топливо все дорожает: во вторник вечером все заправки подняли цены

Рост наблюдается уже несколько недель подряд. Вчера вечером цена 95 бензина стала дороже на цент и выросла до 1,329 евро за литр, а литр дизельного топлива подорожал на два цента до 1,199 евро.

При этом в январе дизель еще можно было купить за 1,119 евро/литр, а 95 бензин продавался на уровне 1,279 евро/литр.