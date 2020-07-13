13.07.2020, 13:43
Топливо на автозаправках Таллинна подорожало
В понедельник цена на дизельное топливо на автозаправках Таллинна снова выросла. Стоимость 95-го бензина также выросла на три цента до 1,259 евро.
В понедельник цена на дизельное топливо на автозаправках Таллинна снова выросла. Стоимость 95-го бензина также выросла на три цента до 1,259 евро.
В конце апреля, за день до снижения акциза, цена дизельного топлива упала до 0,999 за литр. До падения на крупных автозаправках дизель стоил 1,239 евро за литр.
В начале июня член правления Alexela Алан Вахт сказал, что цены в Эстонии были невысокими и влияние роста цен на мировом рынке мы ощутим с определенным опозданием.
На прошлой неделе он сказал ERR, что закупочная стоимость сильно выросла и пока цены на прежнем уровне удерживались за счет конкуренции местных автозаправок.
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