08.01.2021, 12:36

Топливные фирмы пояснили, почему цены после праздничных скидок поднялись выше прежнего

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Лийса Ребане-Мяэ, Kasulik.ee
EST 23
Топливные фирмы пояснили, почему цены после праздничных скидок поднялись выше прежнего
Argo Ingver

В связи с праздниками эстонские топливные фирмы предоставили своим покупателям скидки, но после их окончания цены стали выше, чем были до льготного периода. По утверждению продавцов, за это время поднялись цены на мировом рынке и закупочные цены моторного топлива.

Перед праздниками бензин марки 95 на заправках в крупных сетях стоил 1,149 евро за литр, после окончания скидок, в понедельник, цена поднялась до 1, 259 евро, то есть на 1 цент выше, чем она была до праздников.

"По окончанию кампании цены вернулись на уровень, который был до ее начала. Но розничные цены зависят от закупочных цен на мировом рынке, и поскольку закупочные цены по сравнению с серединой декабря поднялись, то и на наших заправках рост цен на 1 цент был неизбежен", — пояснил коммерческий директор Neste Ристо Сюллусте.

Такое же обоснование росту стоимости моторного топлива после кампании, которая продолжалась с 17.12.2020 по 4.01.2021, дал и директор по продажам Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик. Коррекцию цен он назвал вынужденной.

Весной цены на моторное топливо в связи с пандемией COVID-19 и падением спроса снизились. "Теперь появилась надежда, что вакцинация окажет положительное влияние на экономику, и цены на топливо на мировых рынках пошли в рост, что сказывается и на розничных ценах", — сказал Вахтрик.

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