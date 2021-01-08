Топливные фирмы пояснили, почему цены после праздничных скидок поднялись выше прежнего

Перед праздниками бензин марки 95 на заправках в крупных сетях стоил 1,149 евро за литр, после окончания скидок, в понедельник, цена поднялась до 1, 259 евро, то есть на 1 цент выше, чем она была до праздников.

"По окончанию кампании цены вернулись на уровень, который был до ее начала. Но розничные цены зависят от закупочных цен на мировом рынке, и поскольку закупочные цены по сравнению с серединой декабря поднялись, то и на наших заправках рост цен на 1 цент был неизбежен", — пояснил коммерческий директор Neste Ристо Сюллусте.

Такое же обоснование росту стоимости моторного топлива после кампании, которая продолжалась с 17.12.2020 по 4.01.2021, дал и директор по продажам Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик. Коррекцию цен он назвал вынужденной.

Весной цены на моторное топливо в связи с пандемией COVID-19 и падением спроса снизились. "Теперь появилась надежда, что вакцинация окажет положительное влияние на экономику, и цены на топливо на мировых рынках пошли в рост, что сказывается и на розничных ценах", — сказал Вахтрик.