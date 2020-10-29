ТОП зарплат: в семи эстонских компаниях зарплата больше 7200 евро

Общий ТОП возглавляет Reval Hotel Management OÜ, центр затрат (подразделение, несущее ответственность за расходование средств) компании Linstow AS, владеющей торговым центром Ülemiste — зарплата в среднем 9139 евро в месяц.

На втором месте фирма Baxalta Estonia OÜ, принадлежащая фармацевтической корпорации Takeda — зарплата в среднем 8630 евро в месяц.

В первую тройку ТОПа зарплат вернулось предприятие Осиновского Spacecom AS, занимающаеся арендой вагонов. Если в 2018 году работники фирмы получали зарплату в размере 4683 евро в месяц, то в прошлом году средняя зарплата выросла до 7352 евро в месяц.

В первую десятку вошли также CM Tallinn AS, Viru Keskus AS, Microsoft Estonia OÜ, Vpos OÜ, Gelato Estonia OÜ, Swixx Biopharma OÜ, Swircle Software OÜ.

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