ТОП зарплат строительных фирм: разница — 6000 евро в месяц

В первую пятерку рейтинга входят Dagöstrand OÜ со средней зарплатой в 6596 евро в месяц, Timbeco Construction OÜ — 4020 евро, SLV Ehitus OÜ — 3827 евро, Prefabcon OÜ — 3713 евро и KKS OÜ — 3683 евро.

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В конце октября издание Äripäev опубликует ТОП зарплат эстонских предприятий, имеющих не менее 10 работников, период — 2018 год.