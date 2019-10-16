16.10.2019, 08:51

ТОП зарплат строительных фирм: разница — 6000 евро в месяц

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rus.delfi.ee
EST 12
Tartu mnt 52, merko ehitus
Tartu mnt 52, merko ehitusFoto: Karli Saul

Разница в средних зарплатах строительных компаний — 6000 евро в месяц, такой вывод сделал Äripäev после составления ТОПа зарплат строительных фирм за 2018 год, пишет dv.ee.

В первую пятерку рейтинга входят Dagöstrand OÜ со средней зарплатой в 6596 евро в месяц, Timbeco Construction OÜ — 4020 евро, SLV Ehitus OÜ — 3827 евро, Prefabcon OÜ — 3713 евро и KKS OÜ — 3683 евро.

Полный список фирм смотрите на dv.ee.

В конце октября издание Äripäev опубликует ТОП зарплат эстонских предприятий, имеющих не менее 10 работников, период — 2018 год.

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