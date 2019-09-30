ТОП богачей: за год имущество самых богатых предпринимателей Эстонии выросло в разы

Если в прошлом году их имущество достигало 258 и 239 млн евро соотвественно, то в этом год, как подсчитал Äripäev, работающие в Великобритании эстонские предприниматели увеличили свое имущество до 645 и 513 млн евро соотвественно.

За Кяэрманном и Хинрикусом в топе следуют предприниматель в сфере энергетики Кристьян Раху (312 млн евро), производитель древенсых гранул Рауль Кирьянен (286 млн евро) и основатель Bolt Маркус Виллиг (263 млн евро).