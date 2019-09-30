30.09.2019, 09:10

ТОП богачей: за год имущество самых богатых предпринимателей Эстонии выросло в разы

 (34)
rus.delfi.ee
EST 7
TransferWise'i asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann
TransferWise'i asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo KäärmannFoto: HERMIONE

Второй год подряд осенний ТОП богачей Äripäev возглавили основатели TransferWise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус, которые за год в разы увеличили свои доходы.

Если в прошлом году их имущество достигало 258 и 239 млн евро соотвественно, то в этом год, как подсчитал Äripäev, работающие в Великобритании эстонские предприниматели увеличили свое имущество до 645 и 513 млн евро соотвественно.

За Кяэрманном и Хинрикусом в топе следуют предприниматель в сфере энергетики Кристьян Раху (312 млн евро), производитель древенсых гранул Рауль Кирьянен (286 млн евро) и основатель Bolt Маркус Виллиг (263 млн евро).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: