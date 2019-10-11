ТОП акций: предпочтение отдавалось Эстонии и США
В сентябре клиенты Swedbank в дополнение к акциям своего банка в основном предпочитали акции Таллиннской биржи и США, пишет Райнер Саад, специалист в Swedbank Markets.
В сентябре клиенты Swedbank в дополнение к акциям своего банка в основном предпочитали акции Таллиннской биржи и США, пишет Райнер Саад, специалист в Swedbank Markets.
Акция Swedbank в прошлом месяце выросла на 15 процентов. Одна из причин — рекомендация о покупке акций Swedbank с целевой ценой 175 шведских крон, которую дал Morgan Stanley. По мнению инвестиционного банка, акция Swedbank является ”лучшим выбором” по сравнению с другими скандинавскими банками.
В сентябре покупатели акций Southwestern Energy и Chesapeake Energy делали ставку на резкий рост нефтяных цен. Цены на нефть выросли на 20% в середине месяца, когда нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии, на который приходится почти 5% мировой добычи нефти, был атакован с применением беспилотников.
В сентябре акция Tallinna Kaubamaja упала до уровня, который в последний раз наблюдался в 2016 году. Причина в том, что основной инвестор KJK Fund по состоянию на сентябрь продал за полтора года почти 1,3 миллиона акций.
Акции Alibaba Group упали почти на 10% по сравнению с сентябрьским пиком, так как инвесторы были обеспокоены перспективами будущего роста.
Teva Pharmaceutical заставила инвесторов изрядно поволноваться, поскольку акции сначала выросли на 20%, а затем упали на 17%. В израильскую фармацевтическую компанию инвестировал даже управляемый Уорреном Баффетом Berkshire Hathaway, который владеет 4% акций. Утверждают, что Berkshire в настоящее время теряет по своим позициям в Teva несколько сотен миллионов долларов.
Грустным оказался сентябрь также для акций Outokumpu, которые завершили месяц падением на 11,5%. На финского производителя стали повлияли тарифные споры в США и более слабые, чем ожидалось, мировые экономические показатели.
Наиболее предпочитаемые клиентами Swedbank акции в сентябре 2019 года
1. Swedbank
2. Southwestern Energy
3. Chesapeake Energy
4. Tallinna Sadam
5. Tallinna Kaubamaja
6. Alibaba Group
7. Teva Pharmaceutical
8. Tallinna Vesi
9. Tallink
10. Outokumpu
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