ТОП акций: предпочтение отдавалось Эстонии и США

Акция Swedbank в прошлом месяце выросла на 15 процентов. Одна из причин — рекомендация о покупке акций Swedbank с целевой ценой 175 шведских крон, которую дал Morgan Stanley. По мнению инвестиционного банка, акция Swedbank является ”лучшим выбором” по сравнению с другими скандинавскими банками.

В сентябре покупатели акций Southwestern Energy и Chesapeake Energy делали ставку на резкий рост нефтяных цен. Цены на нефть выросли на 20% в середине месяца, когда нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии, на который приходится почти 5% мировой добычи нефти, был атакован с применением беспилотников.

В сентябре акция Tallinna Kaubamaja упала до уровня, который в последний раз наблюдался в 2016 году. Причина в том, что основной инвестор KJK Fund по состоянию на сентябрь продал за полтора года почти 1,3 миллиона акций.

Акции Alibaba Group упали почти на 10% по сравнению с сентябрьским пиком, так как инвесторы были обеспокоены перспективами будущего роста.