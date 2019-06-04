ТОП 5: В каких города Maxima наиболее популярна среди молодых соискателей работы?

”В предстоящее лето мы ожидаем, что к нашей команде по всей Эстонии присоединится как минимум 350 молодых человек в возрасте 15-24 лет. Школьник сможет зарабатывать деньги по подходящему для него оговоренному графику в каком-нибудь магазине рядом с домом или в другом городе, а также в магазине, расположенном в туристической зоне”, — сказала руководитель по персоналу Леа Кимбер.
Кимбер добавила, что поступило около 700 заявок на летнюю работу.
”Работа в торговом предприятии дает молодежи хороший опыт, начиная с приобретения навыков командной работы и общения и заканчивая возможностью попрактиковаться в языках. Позже эти навыки будут востребованы при работе в любой сфере деятельности и в любой профессии”, — рассказывает руководитель по персоналу Maxima Eesti.
Больше всего заявок молодые соискатели работы подают в Maxima именно в этих городах:
· 1. Нарва
· 2. Кохтла-Ярве
· 3. Тарту
· 4. Таллинн
· 5. Пярну
”Мы очень рады видеть молодежь, которая с целью языковой практики выбирает работу за пределами своего родного города. Например, к нам подают заявки молодые люди, которые хотят выучить или подучить русский язык, поэтому магазины Ида-Вирумаа по количеству заявок входят в первую пятерку для молодежи родом из Южной Эстонии”, — рассказывает руководитель по персоналу Леа Кимбер. Тех молодых людей, которые с целью языкового обучения захотят работать за пределами родного города, работодатель обеспечит не только жильем, но и обучением на месте с бесплатными обедами”.
Школьники старше 15 лет еще могут подать заявки для работы в магазинах Вильянди, Курессааре, Пайде и Таллинна. Молодым людям возрастом от 18 лет розничная сеть предлагает работу по всей Эстонии.
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