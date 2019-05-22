ТОП-5 стартапов на Latitude59: что интересного показали эстонцы?

3. Tutor.id — для учителей

Ребята из стартапа Tutor.id уверены, что к 2030 году мир столкнется с нехваткой учителей. Именно для этого они создали проект, который разработан преподавателями для преподавателей. Каждый учитель сможет репетиторствовать благодаря этому сайту и иметь дополнительный доход, а иногда иметь в 10 раз больше денег, чем на старой работе.

— Наш стартап предоставляет учителям свою домашнюю страницу. Уже там каждый из них может поставить свою цену за свое репетиторство, прописать методологию и расписание уроков. Учитель сам планирует, когда будут проводиться уроки. И если есть свободное время, то ученики смогут самостоятельно на него записаться,- говорит Мурило Ичикава из Tutor.id. — Также удобно и то, что не учитель, а наша платежная система принимает деньги. Так что неловких моментов не бывает.

4. GuavaHR — для команды

Ребята из этого стартапа представили свое приложение, посвященное коммуникации внутри компании.

— Наша разработка позволяет каждому сотруднику компании отправлять и получать разного рода информацию. Такая себе социальная сеть внутри компании, где можно делать рассылки разным группам подчиненных. Можно создавать ленту новостей, связанных с бизнесом и компанией. Отправлять сообщения отдельному сотруднику или группе, — говорит Таави Тоотс из GuavaHR.

Как говорят сотрудники GuavaHR, приложение укрепляет коллегиальную связь, повышает мотивацию и помогает на все 100% доносить информацию как на компьютеры, так и на смартфоны.

Кроме коммуникации, приложение думает о физическом и психическом здоровье сотрудника. Можно отправлять короткие практические статьи для обучения и повышения осведомленности сотрудников, можно даже проконсультироваться со специалистами из здравоохранения.

— А еще каждый сотрудник через отдельную форму в приложении может прислать анонимное обращение к директору. Это все для того, чтобы и команда и бизнес работали безупречно, — говорит Тоотс.

5. Wemply — рабочее время и отпуск

Разработчики этого стартапа говорят о том, что бизнес должен вести учет рабочего персонала, времени и отпусков. И чтобы упростить подход ко всему этому, создали стартап под названием Wemply.

— Наша разработка помогает получить представление о рабочем времени сотрудников: всех отработанных часах, отсутствии и праздниках. Также в приложении подтягивает все командировочные дни,- говорит Карл-Кристьян Луберг. — Также на нашем сайте можно спланировать как свою, так и работу сотрудников. Можно создавать задачи и назначать встречи. Есть также возможность генерировать различные отчеты на основе введенных данных.

Также Луберг говорит, что Wemply может хранить все документы сотрудников на отдельных карточках: начиная от дипломов, заканчивая медицинским осмотром. Кроме того, система сама напомнит о сроке действия документов и подскажет, когда их нужно обновить.

Что говорят о стартапах эксперты?

Рийна Йохансон и Мооника Малло из Startup Estonia рассказали о количестве стартапов и работников.

— На сегодняшний день у нас в Эстонии работает более 500 стартапов. Из них на бизнес-конференции Latitude59 в этом году выставлено около 100,- говорит Йохансон. — Надо отметить и то, что приблизительно 4 тысячи людей задействованы в работе над этими стартапами. Благодаря и нашей помощи, где-то 400 людей из других стран получили рабочие визы.

В то же время участники конференции из эстонской компании RIA.com Marketplaces говорят о проблеме, из-за которой в стране могло бы быть в разы больше стартапов.

— Главная проблема стартаперов — это эстонские банки. Открыть счет иногда просто нереально. И эту проблему нужно решать через первых лиц страны, через президента,— говорит член правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец. — Например больше всего компаний, благодаря e-Residency, открыли в Эстонии разработчики из Украины. Мы ведем бизнес в 45-миллионной Украине. И можем с уверенностью сказать — там есть потенциал. Там есть хорошие ит-специалисты, которые создают очень успешные продукты. Они ищут хорошие условия и выбирают Эстонию. А из-за банковской волокиты и отказов открыть счет наша страна теряет их и сотни миллионов, а то и миллиарды евро.