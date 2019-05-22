ТОП-5 стартапов на Latitude59: что интересного показали эстонцы?

В Таллинне прошла ежегодная бизнес-конференция Latitude59. Рассказываем о стартапах, которые выделялись на фоне всех в этом году.
Роботы для доставки, образовательные платформы, кредитные и юридические агрегаторы — более ста стартапов в этом году выставили на всеобщее обозрение. Рассказываем о лучших.
1. Starship — роботы для доставки
Также одним из стартапов, продукт которого пару дней ездил под ногами, стал Starship. Представьте, что продукты из магазина, мелкая техника или даже стакан кофе вам доставит робот на колесах?
— Наши роботы служат для того, чтобы бизнес мог экономить на доставке продуктов. Делал это быстрее и экономичнее. И не важно что это, новый телефон или напиток кафе,- говорит Кристьян Корьюс из Starship. — В целом робот может преодолеть до 3 км в одну сторону, то есть шесть километров туда-обратно. Отсек для товаров блокируется на время доставки и может быть открыт только клиентом с мобильного приложения. Робот движется со скоростью обычного человека, так что с безопасностью тоже все продумано. Ну и роботы экологически чисты в использовании. В наше время это плюс.
2. HUGO.legal
Этот проект стартовал несколько лет назад. И как говорят сотрудники этого стартапа, главная задача разработки — найти под каждый запрос человека нужного юриста. И не только найти, но и потратить четкую запланированную сумму на услуги.
— На нашем сайте люди сами выбирают себе юриста под конкретную проблему. Нужна консультация по телефону? Чтобы юрист говорил на русском? Все это можно настроить в фильтрах на сайте, — говорит Мерили Аллак из HUGO.legal. — В штате у нас работает около 20 юристов, но большинство это те, которые сотрудничают с нами в свободное от основной работы время. Монетизируем сайт благодаря комиссии, которая взимается при оформлении услуги.
3. Tutor.id — для учителей
Ребята из стартапа Tutor.id уверены, что к 2030 году мир столкнется с нехваткой учителей. Именно для этого они создали проект, который разработан преподавателями для преподавателей. Каждый учитель сможет репетиторствовать благодаря этому сайту и иметь дополнительный доход, а иногда иметь в 10 раз больше денег, чем на старой работе.
— Наш стартап предоставляет учителям свою домашнюю страницу. Уже там каждый из них может поставить свою цену за свое репетиторство, прописать методологию и расписание уроков. Учитель сам планирует, когда будут проводиться уроки. И если есть свободное время, то ученики смогут самостоятельно на него записаться,- говорит Мурило Ичикава из Tutor.id. — Также удобно и то, что не учитель, а наша платежная система принимает деньги. Так что неловких моментов не бывает.
4. GuavaHR — для команды
Ребята из этого стартапа представили свое приложение, посвященное коммуникации внутри компании.
— Наша разработка позволяет каждому сотруднику компании отправлять и получать разного рода информацию. Такая себе социальная сеть внутри компании, где можно делать рассылки разным группам подчиненных. Можно создавать ленту новостей, связанных с бизнесом и компанией. Отправлять сообщения отдельному сотруднику или группе, — говорит Таави Тоотс из GuavaHR.
Как говорят сотрудники GuavaHR, приложение укрепляет коллегиальную связь, повышает мотивацию и помогает на все 100% доносить информацию как на компьютеры, так и на смартфоны.
Кроме коммуникации, приложение думает о физическом и психическом здоровье сотрудника. Можно отправлять короткие практические статьи для обучения и повышения осведомленности сотрудников, можно даже проконсультироваться со специалистами из здравоохранения.
— А еще каждый сотрудник через отдельную форму в приложении может прислать анонимное обращение к директору. Это все для того, чтобы и команда и бизнес работали безупречно, — говорит Тоотс.
5. Wemply — рабочее время и отпуск
Разработчики этого стартапа говорят о том, что бизнес должен вести учет рабочего персонала, времени и отпусков. И чтобы упростить подход ко всему этому, создали стартап под названием Wemply.
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— Наша разработка помогает получить представление о рабочем времени сотрудников: всех отработанных часах, отсутствии и праздниках. Также в приложении подтягивает все командировочные дни,- говорит Карл-Кристьян Луберг. — Также на нашем сайте можно спланировать как свою, так и работу сотрудников. Можно создавать задачи и назначать встречи. Есть также возможность генерировать различные отчеты на основе введенных данных.
Также Луберг говорит, что Wemply может хранить все документы сотрудников на отдельных карточках: начиная от дипломов, заканчивая медицинским осмотром. Кроме того, система сама напомнит о сроке действия документов и подскажет, когда их нужно обновить.
Что говорят о стартапах эксперты?
Рийна Йохансон и Мооника Малло из Startup Estonia рассказали о количестве стартапов и работников.
— На сегодняшний день у нас в Эстонии работает более 500 стартапов. Из них на бизнес-конференции Latitude59 в этом году выставлено около 100,- говорит Йохансон. — Надо отметить и то, что приблизительно 4 тысячи людей задействованы в работе над этими стартапами. Благодаря и нашей помощи, где-то 400 людей из других стран получили рабочие визы.
В то же время участники конференции из эстонской компании RIA.com Marketplaces говорят о проблеме, из-за которой в стране могло бы быть в разы больше стартапов.
— Главная проблема стартаперов — это эстонские банки. Открыть счет иногда просто нереально. И эту проблему нужно решать через первых лиц страны, через президента,— говорит член правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец. — Например больше всего компаний, благодаря e-Residency, открыли в Эстонии разработчики из Украины. Мы ведем бизнес в 45-миллионной Украине. И можем с уверенностью сказать — там есть потенциал. Там есть хорошие ит-специалисты, которые создают очень успешные продукты. Они ищут хорошие условия и выбирают Эстонию. А из-за банковской волокиты и отказов открыть счет наша страна теряет их и сотни миллионов, а то и миллиарды евро.