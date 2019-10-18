18.10.2019, 20:35

ТОП-5: Самая высокая средняя зарплата в предприятиях финансового сектора — 5 тысяч евро


rus.delfi.ee
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ТОП-5: Самая высокая средняя зарплата в предприятиях финансового сектора — 5 тысяч евро
Foto: Tiit Blaat

Äripäev составил ТОП зарплат компаний, работавших в 2018 году в сфере финансов за 2018 год. В этот рейтинг вошли 55 предприятий этого сектора, на которых работали 10 человек или больше, сообщает "Деловые ведомости".

1. SEB Varahaldus AS — средняя брутто-зарплата на одного работника в 2018 году — 5 508 евро.

2. Marsh kindlustusmaakler AS — 4 966 евро

3. Hüpoteeklaen AS — 4 053 евро

4. Global Guarantee — 3 697 евро

5. Inbank AS — 3 150 евро

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