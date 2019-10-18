18.10.2019, 20:35
ТОП-5: Самая высокая средняя зарплата в предприятиях финансового сектора — 5 тысяч евро
Äripäev составил ТОП зарплат компаний, работавших в 2018 году в сфере финансов за 2018 год. В этот рейтинг вошли 55 предприятий этого сектора, на которых работали 10 человек или больше, сообщает "Деловые ведомости".
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
Годовалый ребенок скончался на борту самолета Пхукет-Москва
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Стало известно, какая группа крови несет долголетие