ТОП-35 | Определились самые желанные работодатели Эстонии прошедшего десятилетия

Ежегодно, когда портал по поиску работы CVKeskus.ee проводил опрос, сотрудники называли восемь компаний наиболее желанными работодателями — Eesti Energia, Telia Eesti (включая EMT, Elion и Eesti Telekom), Skype Technologies, Swedbank, Playtech Estonia, LHV Pank, Nortal (включая Webmedia Group) и Microsoft Estonia.

Трое из них заняли первое место. На протяжении многих лет сотрудники выбирали Eesti Energia как своего самого любимого работодателя, компания выигрывала в рейтинге целых семь раз (в 2012-2013 и 2015-2019 годах). Кроме того, Telia Eesti, которая была выбрана в качестве наиболее желанного работодателя в 2020 году, также заняла первое место, заняв второе место в сводной таблице за десять лет. Третье место рейтинга заняла компания Skype Technologies, завоевавшая в 2014 году титул самого желанного работодателя.

Три работодателя в секторе банковских и информационных технологий — Swedbank, LHV Pank и Transferwise — неоднократно входили в тройку лидеров за десять лет, занимая соответственно 4, 6 и 7 места в сводной таблице за десятилетие. Пятое место среди них заняла компания Playtech Estonia, которую сотрудники также признали одним из лучших работодателей на протяжении многих лет.

”Из года в год компании, которые предлагают возможности внести свой вклад в развитие технологий и финансов, становятся все более и более доминирующими в рейтинге желанных работодателей”, — отметил Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу CVKeskus.ee, тенденцию, выявленную в ходе исследования.

”Успешный путь инновационных компаний к сердцам сотрудников также отражается в рейтинге Bolt Technologies, который сразу же попал в первую десятку рейтинга самых желанных работодателей в свой дебютный год”, — добавил Хенри Аувяэрт.

В рейтинг самых желанных работодателей Эстонии за последнее десятилетие вошли также Tallink Grupp, ABB, Nortal, SEB Pank, Microsoft Estonia, Pipedrive, Elisa Eesti, Tallinna Kaubamaja, Riigimetsa Majandamise Keskus, Orkla Eesti AS, Cleveron, Tartu Ülikool, Eesti Rahvusringhääling, Tallinna Lennujaam, Eesti Pank, Bolt Technology, Nordea Bank, Utilitas, Ericsson Eesti, Merko Ehitus, Kaitseressursside Amet, Estonian Air, Estravel, Helmes, A. Le Coq, Apollo Group и Baltika.