17.12.2020, 10:10

ТОП-25 Выяснились самые популярные работодатели Эстонии в 2020 году


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ТОП-25 Выяснились самые популярные работодатели Эстонии в 2020 году
Foto: Ilmar Saabas

Какие предприятия представляли наибольший интерес для соискателей работы в этом году? Портал поиска работы CVKeskus.ee назвал самых популярных работодателей в различных сферах, которые представляли наибольший интерес для соискателей работы в 2020 году.

В 2020 году объявления о работе были просмотрены более 34 миллионов раз, работодатели получили свыше 1,5 миллиона заявок на участие в конкурсах. По сравнению с 2019 годом среднее количество просмотров предложений о работе выросло на 52 %, а число кандидатов удвоилось (+103 %).

В ТОП вошли такие известные работодатели, как Eesti Energia, Circle K, Tele2, Synlab, Таллиннский аэропорт, ERR, а также Lidl, который планирует открытие магазинов в следующем году.

Самые популярные в своей сфере работодатели в 2020 году:

  1. AASTA AUTO AS — Продажа и обслуживание автомобилей
  2. PRICEWATERHOUSECOOPERS AS — Услуги B2B
  3. HARMET CONSTRUCTIONS OÜ — Строительство
  4. EESTI ENERGIA — Энергетическое предприятие
  5. TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM — Образование
  6. ESTONIA SPA HOTELS AS — Гостиничное хозяйство
  7. STARSHIP TECHNOLOGIES OÜ — ИТ
  8. WÜRTH AS — Торговля (Строительные товары)
  9. CIRCLE K EESTI AS — Торговля (Топливо)
  10. WEEKEND EESTI OÜ — Торговля (Мода)
  11. LIDL EESTI OÜ — Торговля (Пищевые продукты)
  12. RIIGI KINNISVARA AS — Недвижимость
  13. EESTI VABAÕHUMUUSEUM — Культура
  14. JAHELOGISTIKA OÜ — Логистика
  15. STUDIOWORKS OÜ — Развлечения
  16. BIGBANK AS — Банковское дело
  17. HORTICOM OÜ — Сельское хозяйство / Садоводство
  18. MAGNETIC MRO AS — Ремонт и обслуживание
  19. EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING — Государственный сектор
  20. TELE2 EESTI AS — Телекоммуникация
  21. SYNLAB EESTI OÜ — Здравоохранение
  22. BALBIINO AS — Пищевая промышленность
  23. TALLINNA LENNUJAAM AS — Транспорт (в т. ч. перевозка и обслуживание пассажиров)
  24. SECURITAS EESTI AS — Охранные услуги
  25. PALMAKO AS — Промышленность и производство

”Интерес к вакансиям вырос в этом году во всех сферах и должностных группах, однако наиболее привлекательными были те должности сфер торговли и обслуживания, на которые могли предложить свою кандидатуру люди, не имеющие предшествующего опыта в данной сфере”, — пояснил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Число кандидатов в работники сферы обслуживания и торговли за год почти утроилось (+171 %), на высококвалифицированную и малоквалифицированную работу — почти удвоилось (+91 %), а на должности специалистов среднего звена и офисных работников — увеличилось за год на 84 %”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Самый посещаемый в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee выяснял наиболее популярных работодателей, исходя из того, какой интерес среди соискателей работы они смогли вызвать своими предложениями о работе по сравнению с предложениями конкурирующих работодателей в этом же секторе. Поскольку работодатели опубликовали разное количество предложений о работе, то за основу был взят средний показатель предприятий.

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