ТОП-25 Выяснились самые популярные работодатели Эстонии в 2020 году

В 2020 году объявления о работе были просмотрены более 34 миллионов раз, работодатели получили свыше 1,5 миллиона заявок на участие в конкурсах. По сравнению с 2019 годом среднее количество просмотров предложений о работе выросло на 52 %, а число кандидатов удвоилось (+103 %).
В ТОП вошли такие известные работодатели, как Eesti Energia, Circle K, Tele2, Synlab, Таллиннский аэропорт, ERR, а также Lidl, который планирует открытие магазинов в следующем году.
Самые популярные в своей сфере работодатели в 2020 году:
- AASTA AUTO AS — Продажа и обслуживание автомобилей
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AS — Услуги B2B
- HARMET CONSTRUCTIONS OÜ — Строительство
- EESTI ENERGIA — Энергетическое предприятие
- TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM — Образование
- ESTONIA SPA HOTELS AS — Гостиничное хозяйство
- STARSHIP TECHNOLOGIES OÜ — ИТ
- WÜRTH AS — Торговля (Строительные товары)
- CIRCLE K EESTI AS — Торговля (Топливо)
- WEEKEND EESTI OÜ — Торговля (Мода)
- LIDL EESTI OÜ — Торговля (Пищевые продукты)
- RIIGI KINNISVARA AS — Недвижимость
- EESTI VABAÕHUMUUSEUM — Культура
- JAHELOGISTIKA OÜ — Логистика
- STUDIOWORKS OÜ — Развлечения
- BIGBANK AS — Банковское дело
- HORTICOM OÜ — Сельское хозяйство / Садоводство
- MAGNETIC MRO AS — Ремонт и обслуживание
- EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING — Государственный сектор
- TELE2 EESTI AS — Телекоммуникация
- SYNLAB EESTI OÜ — Здравоохранение
- BALBIINO AS — Пищевая промышленность
- TALLINNA LENNUJAAM AS — Транспорт (в т. ч. перевозка и обслуживание пассажиров)
- SECURITAS EESTI AS — Охранные услуги
- PALMAKO AS — Промышленность и производство
”Интерес к вакансиям вырос в этом году во всех сферах и должностных группах, однако наиболее привлекательными были те должности сфер торговли и обслуживания, на которые могли предложить свою кандидатуру люди, не имеющие предшествующего опыта в данной сфере”, — пояснил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
”Число кандидатов в работники сферы обслуживания и торговли за год почти утроилось (+171 %), на высококвалифицированную и малоквалифицированную работу — почти удвоилось (+91 %), а на должности специалистов среднего звена и офисных работников — увеличилось за год на 84 %”, — добавил Хенри Аувяэрт.
Красавица Кабаева в силуэтном платье восхитила сеть
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась