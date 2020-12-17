ТОП-25 Выяснились самые популярные работодатели Эстонии в 2020 году

В 2020 году объявления о работе были просмотрены более 34 миллионов раз, работодатели получили свыше 1,5 миллиона заявок на участие в конкурсах. По сравнению с 2019 годом среднее количество просмотров предложений о работе выросло на 52 %, а число кандидатов удвоилось (+103 %).

В ТОП вошли такие известные работодатели, как Eesti Energia, Circle K, Tele2, Synlab, Таллиннский аэропорт, ERR, а также Lidl, который планирует открытие магазинов в следующем году.

Самые популярные в своей сфере работодатели в 2020 году:

AASTA AUTO AS — Продажа и обслуживание автомобилей PRICEWATERHOUSECOOPERS AS — Услуги B2B HARMET CONSTRUCTIONS OÜ — Строительство EESTI ENERGIA — Энергетическое предприятие TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM — Образование ESTONIA SPA HOTELS AS — Гостиничное хозяйство STARSHIP TECHNOLOGIES OÜ — ИТ WÜRTH AS — Торговля (Строительные товары) CIRCLE K EESTI AS — Торговля (Топливо) WEEKEND EESTI OÜ — Торговля (Мода) LIDL EESTI OÜ — Торговля (Пищевые продукты) RIIGI KINNISVARA AS — Недвижимость EESTI VABAÕHUMUUSEUM — Культура JAHELOGISTIKA OÜ — Логистика STUDIOWORKS OÜ — Развлечения BIGBANK AS — Банковское дело HORTICOM OÜ — Сельское хозяйство / Садоводство MAGNETIC MRO AS — Ремонт и обслуживание EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING — Государственный сектор TELE2 EESTI AS — Телекоммуникация SYNLAB EESTI OÜ — Здравоохранение BALBIINO AS — Пищевая промышленность TALLINNA LENNUJAAM AS — Транспорт (в т. ч. перевозка и обслуживание пассажиров) SECURITAS EESTI AS — Охранные услуги PALMAKO AS — Промышленность и производство

”Интерес к вакансиям вырос в этом году во всех сферах и должностных группах, однако наиболее привлекательными были те должности сфер торговли и обслуживания, на которые могли предложить свою кандидатуру люди, не имеющие предшествующего опыта в данной сфере”, — пояснил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Число кандидатов в работники сферы обслуживания и торговли за год почти утроилось (+171 %), на высококвалифицированную и малоквалифицированную работу — почти удвоилось (+91 %), а на должности специалистов среднего звена и офисных работников — увеличилось за год на 84 %”, — добавил Хенри Аувяэрт.