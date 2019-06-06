ТОП 20: TransferWise определил лучших молодых предпринимателей Европы младше 20 лет

Сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус о конкурсе: ”Современные молодые люди не чувствуют, что у них есть достаточно поддержки, для того чтобы приводить в жизнь свои идеи. Финансовая сторона, а также отсутствие самоуверенности, не дают талантливым людям воплотить свои мечты. Понятно, что молодые люди амбициозны, и нужно поддерживать их желание заниматься предпринимательством. Именно по этой причине я принял для себя решение поддерживать такие инициативы, как TransferWise 20 Under 20. Для молодых людей очень ценен не только денежный приз, но и менторство от лучших экспертов со всей Европы. Мы пригласили 20 финалистов конкурса в Лондон, для того чтобы они смогли познакомиться друг с другом — такие знакомства помогут им в будущем поддерживать друг друга и развитие своих компаний”.
”Аймеэ несомненно заслужил стать победителем. Он запомнился своей исключительной старательностью и своей последующей готовностью с помощью своих благотворительных книжек разрушить стереотипы, которым окружен диагноз аутизм. Его бизнес-идея оригинальна, и я с интересом жду увидеть, как выигранные инвестиции помогут Аймеэ в его миссии”.
Финалист Тимо Тимми, который оказался в пятерке финалистов, о конкурсе: ”Конкурс TransferWise 20 Under 20 дал великолепную возможность познакомиться с молодыми предпринимателями и их уникальными бизнес-идеями со всей Европы. Посещение конторы TransferWise и встреча с различными работниками компании стало для меня примером бизнес-культуры на мировом уровне, который я даже надеюсь в будущем достичь в своей фирме. Конкурс был очень полезен, так как помимо менторства я получил необычайное вдохновение и новых друзей из предпринимательского мира. Очень здорово, что TransferWise ценит молодых предпринимателей!”
ТОП 5 предпринимателей младше 20 лет
1. Аймеэ Клинт, 18, Великобритания, Books By Stellas — Книги, которые повышают осведомленность об аутизме
2. Тимо Тимми, 19, Эстония, 99math — Мотивирующие математические игры и конкурсы
3. Марко Палациос, 19, Испания, Sideways — велосипеды, разворачивающиеся на 360 градусов, для лучшей навигации
4. Йорди ван дер Меийден, 19, Голландия, KlusmetPlus — Сайт, где пожилые люди могут нанять молодых людей для выполнения ежедневной домашней работы
5. Фабиэнне Овербеэк, 18, Голландия, Grow a Wish — Открытки, сделанные из материала вторичного использования, которые благодаря семенам, прессованным в бумагу, можно посадить в землю
Остальные финалисты 20 Under 20:
- Руди Илле, Германия, The Fink — Сайт, который объединяет создателей видео
- Райнер Краветс, Эстония, Rosella Kunst — Сайт, который объединяет клиентов и художников
- Джордан Касей, Ирландия, TEM — Электронное обучение и платформа для общения, направленная на молодых предпринимателей
- Ромайн Перручон, Франция, Artizzen — Интернет-платформа для продажи предметов искусства
- Маттиас Де Дейн, Бельгия, ArtiGo — Приложение, с помощью которого водители могут общаться между собой и планировать поездки
- Милан Саэс, Голландия, BySaes — платформа для дигимаркетинга для маленьких фирм
- Флин Бригден, Великобритания, FrienX — Сайт, который предлагает услугу хранения данных, и Тони, ассистент, созданный на основе искусственного интеллекта
- Рубин Линд, Германия, Skills4schools — Учебное приложение для тех, кто учится на полную нагрузку
- Ясха Мяхлер, Германия, Terex / Rocket Education — Экологичные перчатки / учебное приложение
- Маартен Хартог, Голландия, Drone Central — Интернет-магазин для оснащения соревновательных дронов
- Калум МкАртур, Великобритания, Estrela — Лампы LED, которые меняют цвет с помощью пульта
- Гуиллаум Бенеч, Франция, Bonjour Lamy — Приложение, которое направленно на сохранение душевного состояния и здоровья молодежи
- Оливер Эдхолм, Швеция, screenreader.ai — Решает проблемы слабовидящих, связанные с использованием компьютера
- Керту Биргит Антон, Эстония, SISU kott — Мешки из ткани вторичного использования, вместо полиэтиленовых пакетов
- Марлеэн Ван Энгелен, Голландия, The Big Graphic House — Интернет-платформа, которая объединяет графических дизайнеров
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