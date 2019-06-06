ТОП 20: TransferWise определил лучших молодых предпринимателей Европы младше 20 лет

Этой весной TransferWise искал с помощью конкурса 20 лучших предпринимателей в возрасте до 20 лет. Победителей выбирали лучшие эксперты в своих сферах, среди которых были сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус, сооснователь Skype Никлас Женнстрем и сооснователь Innocent Drinks Адам Балон.

20 финалистов восьми национальностей, среди которых было три эстонца, поехали в Лондон в главную контору TransferWise, где пять лучших представили свои бизнес-идеи, для того чтобы выиграть инвестиции на сумму 10 000 фунтов. Конкурс выиграл 18-летний Аймеэ Клинт из Северной Ирландии. Его фирма Books By Stellas издает благотворительные детские книжки, которые повышают осведомленность об аутизме.

Все финалисты в качестве приза получат менторство от лучших предпринимателей Европы и международный счет с бесплатными платежами ценностью в 1 миллион фунтов.

Среди пяти лучших свою бизнес-идею также представил эстонец Тимо Тимми, который с помощью своей математической игры 99math, созданной на базе игрового приложения, хочет , чтобы изучение математики в школах проходило в игровой форме. Другие эстонцы, которые оказались в числе 20 финалистов, были сооснователь производителя сумок из остатков ткани SISU kot Керту Биргит Антон, а также основатель портала Rosella Kunst Райнер Краветс, которые соединяет клиентов и художников.