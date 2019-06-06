06.06.2019, 09:50

ТОП 20: TransferWise определил лучших молодых предпринимателей Европы младше 20 лет


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ТОП 20: TransferWise определил лучших молодых предпринимателей Европы младше 20 лет
Foto: TransferWise

TransferWise определил 20 Under 20 лучших молодых предпринимателей Европы, в жюри были сооснователи Skype и Drinks. Победитель получит инвестиции на сумму 10 000 фунтов.

Этой весной TransferWise искал с помощью конкурса 20 лучших предпринимателей в возрасте до 20 лет. Победителей выбирали лучшие эксперты в своих сферах, среди которых были сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус, сооснователь Skype Никлас Женнстрем и сооснователь Innocent Drinks Адам Балон.

20 финалистов восьми национальностей, среди которых было три эстонца, поехали в Лондон в главную контору TransferWise, где пять лучших представили свои бизнес-идеи, для того чтобы выиграть инвестиции на сумму 10 000 фунтов. Конкурс выиграл 18-летний Аймеэ Клинт из Северной Ирландии. Его фирма Books By Stellas издает благотворительные детские книжки, которые повышают осведомленность об аутизме.

Все финалисты в качестве приза получат менторство от лучших предпринимателей Европы и международный счет с бесплатными платежами ценностью в 1 миллион фунтов.

Среди пяти лучших свою бизнес-идею также представил эстонец Тимо Тимми, который с помощью своей математической игры 99math, созданной на базе игрового приложения, хочет , чтобы изучение математики в школах проходило в игровой форме. Другие эстонцы, которые оказались в числе 20 финалистов, были сооснователь производителя сумок из остатков ткани SISU kot Керту Биргит Антон, а также основатель портала Rosella Kunst Райнер Краветс, которые соединяет клиентов и художников.

Сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус о конкурсе: ”Современные молодые люди не чувствуют, что у них есть достаточно поддержки, для того чтобы приводить в жизнь свои идеи. Финансовая сторона, а также отсутствие самоуверенности, не дают талантливым людям воплотить свои мечты. Понятно, что молодые люди амбициозны, и нужно поддерживать их желание заниматься предпринимательством. Именно по этой причине я принял для себя решение поддерживать такие инициативы, как TransferWise 20 Under 20. Для молодых людей очень ценен не только денежный приз, но и менторство от лучших экспертов со всей Европы. Мы пригласили 20 финалистов конкурса в Лондон, для того чтобы они смогли познакомиться друг с другом — такие знакомства помогут им в будущем поддерживать друг друга и развитие своих компаний”.

”Аймеэ несомненно заслужил стать победителем. Он запомнился своей исключительной старательностью и своей последующей готовностью с помощью своих благотворительных книжек разрушить стереотипы, которым окружен диагноз аутизм. Его бизнес-идея оригинальна, и я с интересом жду увидеть, как выигранные инвестиции помогут Аймеэ в его миссии”.

Финалист Тимо Тимми, который оказался в пятерке финалистов, о конкурсе: ”Конкурс TransferWise 20 Under 20 дал великолепную возможность познакомиться с молодыми предпринимателями и их уникальными бизнес-идеями со всей Европы. Посещение конторы TransferWise и встреча с различными работниками компании стало для меня примером бизнес-культуры на мировом уровне, который я даже надеюсь в будущем достичь в своей фирме. Конкурс был очень полезен, так как помимо менторства я получил необычайное вдохновение и новых друзей из предпринимательского мира. Очень здорово, что TransferWise ценит молодых предпринимателей!”

ТОП 5 предпринимателей младше 20 лет

1. Аймеэ Клинт, 18, Великобритания, Books By Stellas — Книги, которые повышают осведомленность об аутизме

2. Тимо Тимми, 19, Эстония, 99math — Мотивирующие математические игры и конкурсы

3. Марко Палациос, 19, Испания, Sideways — велосипеды, разворачивающиеся на 360 градусов, для лучшей навигации

4. Йорди ван дер Меийден, 19, Голландия, KlusmetPlus — Сайт, где пожилые люди могут нанять молодых людей для выполнения ежедневной домашней работы

ТОП

5. Фабиэнне Овербеэк, 18, Голландия, Grow a Wish — Открытки, сделанные из материала вторичного использования, которые благодаря семенам, прессованным в бумагу, можно посадить в землю

Остальные финалисты 20 Under 20:

  • Руди Илле, Германия, The Fink — Сайт, который объединяет создателей видео
  • Райнер Краветс, Эстония, Rosella Kunst — Сайт, который объединяет клиентов и художников
  • Джордан Касей, Ирландия, TEM — Электронное обучение и платформа для общения, направленная на молодых предпринимателей
  • Ромайн Перручон, Франция, Artizzen — Интернет-платформа для продажи предметов искусства
  • Маттиас Де Дейн, Бельгия, ArtiGo — Приложение, с помощью которого водители могут общаться между собой и планировать поездки
  • Милан Саэс, Голландия, BySaes — платформа для дигимаркетинга для маленьких фирм
  • Флин Бригден, Великобритания, FrienX — Сайт, который предлагает услугу хранения данных, и Тони, ассистент, созданный на основе искусственного интеллекта
  • Рубин Линд, Германия, Skills4schools — Учебное приложение для тех, кто учится на полную нагрузку
  • Ясха Мяхлер, Германия, Terex / Rocket Education — Экологичные перчатки / учебное приложение
  • Маартен Хартог, Голландия, Drone Central — Интернет-магазин для оснащения соревновательных дронов
  • Калум МкАртур, Великобритания, Estrela — Лампы LED, которые меняют цвет с помощью пульта
  • Гуиллаум Бенеч, Франция, Bonjour Lamy — Приложение, которое направленно на сохранение душевного состояния и здоровья молодежи
  • Оливер Эдхолм, Швеция, screenreader.ai — Решает проблемы слабовидящих, связанные с использованием компьютера
  • Керту Биргит Антон, Эстония, SISU kott — Мешки из ткани вторичного использования, вместо полиэтиленовых пакетов
  • Марлеэн Ван Энгелен, Голландия, The Big Graphic House — Интернет-платформа, которая объединяет графических дизайнеров
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