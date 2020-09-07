ТОП-20 | Определены самые желанные работодатели Эстонии в 2020 году

Самым желанным работодателем Эстонии в 2020 году была выбрана компания Telia Eesti, которая переняла титул самого привлекательного работодателя у предприятия Eesti Energia, занявшего в этому году второе место. Третье место досталось компании LHV Pank, что стало ее лучшим результатом в истории исследования по определению желанных работодателей, проводимого порталом поиска работы CVKeskus.ee девятый год подряд.

В этом году еще более доминирующими в рейтинге желанных работодателей стали компании, предлагающие возможности внести свой вклад в развитие сферы технологий и финансов — в первую десятку вошли TransferWise, Cleveron, Elisa Eesti, Swedbank, Pipedrive, Bolt Technology и Playtech Estonia.

”Несмотря на нестабильное время, вызванное кризисом в области здравоохранения, интерес работать у привлекательных работодателей очень высок — почти две трети (65 %) работников при наличии подходящего предложения о работе были бы готовы сменить свое текущее место работы и предложить свою кандидатуру на вакантную должность у такого работодателя”, — комментирует результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”В рамках исследования мы попросили работников оценить свойства лучших работодателей, чтобы понять, что именно делает работодателя привлекательным, — описывает исследование Хенри Аувяэрт и добавляет, что 98 % респондентов считают желанными работодателями инновационные компании, в которых работают предприимчивые люди. — Помимо прочего, желанные работодатели имеют репутацию честного работодателя в глазах работников, а также предоставляют возможности для карьерного роста и развития и претворяют в жизнь цель, которая совпадает с личными целями работника”.

В число двадцати самых желанных работодателей вошли также Skype Technologies, Microsoft Estonia, Tallinna Lennujaam, Tallink Grupp, Utilitas Eesti, SEB Pank, Helmes, Apollo Group, Nortal и Департамент оборонных ресурсов.

CVKeskus.ee уже девятый год подряд проводит исследование по определению самых желанных работодателей Эстонии. В этом году исследование проводилось как в первом квартале 2020 года, так и в качестве последующего опроса в августе и начале сентября, с целью лучше понять влияние кризиса в области здравоохранения и изменившуюся ситуацию на рынке труда. В опросе приняли участие 5699 сотрудников со всей Эстонии.