25.11.2020, 12:10

ТОП-101 | Вот они, самые дорогостоящие предприятия Эстонии. Коронакризис внес свои коррективы

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ТОП-101 | Вот они, самые дорогостоящие предприятия Эстонии. Коронакризис внес свои коррективы
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Компания по финансовому управлению Prudentia и Nasdaq Tallinn построили эстонские предприятия согласно их ценности. Первое место заняла государственная компания Eesti Energia, чья стоимость составляет 1,6 млрд евро. Tallink досталось лишь второе место — из-за коронакризиса.

Стоимость предприятий рассчитывалась исходя из экономических результатов последних трех лет (2017-2019).

101 предприятие, попавшее в таблицу, составляет около двух третих от экономики Эстонии, а именно 20,7 миллиардов евро от 28 миллиардов евро валового внутреннего продукта.

Если в прошлом году на первом месте было туристическое предприятие Tallink, то из-за эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса предприятие утратило свои лидирующие позиции, уступив место Eesti Energia. Тройку замкнул Swedbank.

В таблице отсутствуют Bolt, Pipedrive и другие успешный эстонские стартапы, так как расчет мест исходил от их фактической стоимости, а не той, которую дают инвесторы их будущему потенциалу.

Что же будет в следующем году? Согласно прогнозам, Tallink, Viru Keemia Grupp, Таллиннский аэропорт и Eften Kinnisvara Fond 2 потеряют свои позиции в таблице больше всего. Причина — это, в первую очередь, коронакризис. Победителями видят Ericsson (из-за 5G), Cleveron (э-услуги) и RMK.

Составлением первого рейтинга самых дорогостоящих предприятий Эстонии TOP 101 Prudentia и Nasdaq Tallinn занимались в последние месяцы прошлого года, основываясь на данных за 2018 год. Рейтинг был опубликован в апреле нынешнего года во время карантина, связанного с распространением коронавируса. Смысл составления рейтинга эстонских предприятий на основании годовых отчётов и всего проекта в том, чтобы вызвать более широкую общественную дискуссию на тему стоимости и создания стоимости предприятий.

Председатель правления Eesti Energia, предприятия, возглавившего в этом году рейтинг TOP101, Хандо Суттер отметил, что такое признание, конечно же, радует как работников Eesti Energia, так и собственников. ”Люди — наш самый ценный актив и основа нашего успеха. За последние два-три года предприятие очень сильно изменилось. Несмотря на это мы смогли удержать показатели доходов и прибыльности на прежнем уровне, что делает полученный титул ещё более ценным”. Комментируя намеченные на будущее цели, Суттер сказал: ”Eesti Energia растёт и становится предприятием сферы обслуживания, мы предлагаем клиентам всё больше полезных и удобных решений, связанных с энергией. У нас есть план, как оказать поддержку другим секторам и соседним странам в решении проблем в области защиты окружающей среды, посредством электрификации и производства зелёной энергии”.

По словам Иллара Каазика, ведущего партнёра фирмы Prudentia, являющейся инициатором составления рейтинга TOP101, результаты рейтинга 2020 года красноречиво свидетельствуют о том, что обусловленный пандемией коронавируса глобальный экономический кризис и оценки рынков, касающиеся перспектив различных секторов экономики, уже внесли значительные коррективы в ценность наших предприятий. ”Для составления рейтинга мы обработали данные примерно 300 наиболее дорогостоящих предприятий Эстонии, и на этой основе можем сделать вывод, что значительная часть наших крупных предприятий находится в хорошем состоянии, и при поддержке резервов, накопленных в прежние, более благополучные годы, большинство из них может преодолеть нынешний кризис, обусловленный пандемией коронавируса, — сказал он. — Новая реальность заключается в том, что экономическая среда меняется всё быстрее и быстрее, что, с одной стороны, ведёт к спаду на многих крупных предприятиях, которые до сих пор были весьма успешными, а с другой — создаёт возможности неожиданно быстрого роста для новых участников рынка. Не следует забывать, что финансового кризиса нет, и поэтому быстрые успешные поглощения могут значительно повысить стоимость компании. Eesti Energia — лидер TOP101 2020 года — хороший тому пример”.

По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn Каарела Отса, составление рейтинга TOP101 — это способ привлечь внимание общества к движителям эстонской экономики. ”Разумеется, самый непосредственный механизм получения обратной связи при оценке стоимости предприятия — это котировка его акций на бирже, но первый и очень важный шаг для анализа и понимания стоимости — сводные данные, подобные TOP 101”.

Вклад Nasdaq в составление рейтинга — анализ того, какое влияние на окружающую среду оказывают крупнейшие предприятия Эстонии, степени их социальной ответственности и прозрачности управления, именно это в сегодняшнем и завтрашнем мире начинает оказывать всё больше влияния как на ценность предприятий, так и на стоимость их финансирования”, — пояснил он.

Отс отметил, что на первый взгляд всё это может показаться довольно расплывчатым, но на самом деле речь идёт о конкретных показателях, таких как ESG (environment, social, governance, т.е. окружающая среда, социальная сфера, управление). ”Кто-то может подумать, что это всего лишь временный модный каприз, но я не вижу альтернативы для достижения более чистой окружающей среды. Тенденция к более ответственному будущему очевидна, поскольку мы уже сегодня видим, что инвестиции в предприятия, учитывающие требованиям ESG, растут и, что ещё более важно, крупнейшие в мире ESG-фонды делают погоду на рынке. Предприятиям, которые сегодня не хотят заниматься этими вопросами, в будущем будет труднее и дороже финансировать свою деятельность. Дело не в вере, дело в классической функции спроса и предложения”, — прокомментировал ситуацию на рынке Каарел Отс.

О методике составления TOP 101


В случае TOP 101 оценивалась стоимость предприятия в целом (англ. Enterprise value) и его значение для экономики Эстонии, независимо от структуры капитала. Исключением были предприятия, предоставляющие финансовые услуги (например, банки и страховые общества), у которых оценивалась стоимость собственного капитала.

Предприятия можно оценивать с использованием разных методов. Для составления рейтинга TOP 101 был выбран метод сопоставимых коэффициентов, то есть рыночный подход. Этот метод имеет несколько преимуществ по сравнению с другими методами. Возможно, наиболее важное преимущество состоит в том, что за основу берутся статистика рынка и публичные отчёты предприятия, т. е. фактическая информация. Оценщик, со своей стороны, не делает прогнозов и не вносит никаких дополнений, то есть этот метод минимизирует субъективность. По этой причине в рейтинге могут отсутствовать стартапы, стоимость которых, исходя от раунда финансирования, основывается главным образом на оценке будущего потенциала.

При составлении рейтинга использовались три коэффициента. Для поставщиков финансовых услуг – соотношение рыночной капитализации и собственного капитала (P / B), а для других – соотношение стоимости предприятий и оборота продаж (EV / S), а также соотношение стоимости и EBITDA (EV / EBITDA). Коэффициенты рассчитываются по секторам, а сектора определяются в соответствии с GICS – General Industry Classification Standard. Сопоставимыми предприятиями считаются предприятия, котирующиеся на европейских биржах. Информация, необходимая для расчёта коэффициентов, берётся из базы данных S & P Capital IQ.

Чтобы получить окончательную стоимость предприятия, стоимость, рассчитанная на основе финансовых показателей, была скорректирована посредством его квалитативной оценки. Эта оценка может повлиять на окончательную стоимость предприятия в пределах 20% в соответствии с коэффициентом, выраженным по 100-балльной шкале. Качественная оценка деятельности предприятия осуществлялась Nasdaq. Оценивались следующие факторы: прозрачность структуры собственников, подробность публикуемой в финансовых отчётах информации, коммуникация при публикации финансовых результатов и информация, доступная на веб-сайте предприятия.

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