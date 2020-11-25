ТОП-101 | Вот они, самые дорогостоящие предприятия Эстонии. Коронакризис внес свои коррективы

Стоимость предприятий рассчитывалась исходя из экономических результатов последних трех лет (2017-2019).

101 предприятие, попавшее в таблицу, составляет около двух третих от экономики Эстонии, а именно 20,7 миллиардов евро от 28 миллиардов евро валового внутреннего продукта.

Если в прошлом году на первом месте было туристическое предприятие Tallink, то из-за эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса предприятие утратило свои лидирующие позиции, уступив место Eesti Energia. Тройку замкнул Swedbank.

В таблице отсутствуют Bolt, Pipedrive и другие успешный эстонские стартапы, так как расчет мест исходил от их фактической стоимости, а не той, которую дают инвесторы их будущему потенциалу.

Что же будет в следующем году? Согласно прогнозам, Tallink, Viru Keemia Grupp, Таллиннский аэропорт и Eften Kinnisvara Fond 2 потеряют свои позиции в таблице больше всего. Причина — это, в первую очередь, коронакризис. Победителями видят Ericsson (из-за 5G), Cleveron (э-услуги) и RMK.

Составлением первого рейтинга самых дорогостоящих предприятий Эстонии TOP 101 Prudentia и Nasdaq Tallinn занимались в последние месяцы прошлого года, основываясь на данных за 2018 год. Рейтинг был опубликован в апреле нынешнего года во время карантина, связанного с распространением коронавируса. Смысл составления рейтинга эстонских предприятий на основании годовых отчётов и всего проекта в том, чтобы вызвать более широкую общественную дискуссию на тему стоимости и создания стоимости предприятий.

Председатель правления Eesti Energia, предприятия, возглавившего в этом году рейтинг TOP101, Хандо Суттер отметил, что такое признание, конечно же, радует как работников Eesti Energia, так и собственников. ”Люди — наш самый ценный актив и основа нашего успеха. За последние два-три года предприятие очень сильно изменилось. Несмотря на это мы смогли удержать показатели доходов и прибыльности на прежнем уровне, что делает полученный титул ещё более ценным”. Комментируя намеченные на будущее цели, Суттер сказал: ”Eesti Energia растёт и становится предприятием сферы обслуживания, мы предлагаем клиентам всё больше полезных и удобных решений, связанных с энергией. У нас есть план, как оказать поддержку другим секторам и соседним странам в решении проблем в области защиты окружающей среды, посредством электрификации и производства зелёной энергии”.