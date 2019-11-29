ТОП 100 самых успешных компаний Эстонии: победило предприятие Александра Малюгина

”Неожиданно. Это подтверждение того, что мы на правильном пути и можем стать лучшими в своей области не только в Эстонии, но и во всем мире”, — сказал исполнительный директор LTH-Baas Антон Малюгин, который руководит компанией вместе со своим отцом Александром Малюгиным.

В качестве одной из причин успеха LTH-Baas Антон Малюгин называет работу вместе со своим отцом.

”Наш бизнес основан на семейных ценностях. Когда мы спорим, то всегда достигаем согласия и компромисса. Как люди разных поколений, мы дополняем друг друга. Для меня очень важно, что я проработал вместе с отцом 21 год”, — рассказал он.