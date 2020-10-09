ТОП-10 самых желанных работ в Эстонии. На одну вакансию подали заявление 2000 человек

В настоящее время наибольшим спросом пользуются рабочие места в сфере торговли — для участия в самом популярном конкурсе на должность комплектовщика товара подали заявления более 1800 кандидатов, должность работника торгового склада хотели получить почти 1500 кандидатов, а должность помощника по закупкам — почти 1100 кандидатов.

”Интерес к предложениям работы очень высок, и лучше всего это отражает тот факт, что по сравнению с тем же периодом 2019 года среднее количество кандидатов утроилось”, — комментирует тенденции рынка труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавляет, что общее количество опубликованных работодателями предложений работы на 90 % вернулось к докризисному уровню.

По-прежнему большой интерес вызывают также предложения работы на должности оператора и специалиста ввода данных, где в наиболее популярных конкурсах приняли участие 1017 и 880 кандидатов соответственно. Конкурсы с участием более 500 кандидатов проводятся на должности курьера, офисного помощника и ассистента по маркетингу.

Кроме того, резко увеличилось количество кандидатов на руководящие позиции и вакансии специалистов (+78 %), однако работодателям по-прежнему сложно найти специалистов в разных областях для работы в отдалении от центров притяжения. В настоящее время труднее всего найти работников в сферах образования и здравоохранения, в которых интерес к предложениям работы значительно ниже среднего.

В каких сферах восстановилось количество предложений работы?

В следующих секторах в настоящее время на портале поиска работы CVKeskus.ee можно найти даже больше предложений работы, чем в тот же период 2019 года: инфотехнологии и телекоммуникации (+21 %), механика и техника (+7 %), промышленность и производство (+3 %), а также строительство и недвижимость (+2 %).

Как минимум на 90 % восстановился (т. е. достиг уровня, близкого к тому же периоду прошлого года) объем предложений работы в сферах здравоохранения, общественного питания, продаж, финансов и банковского дела, маркетинга и образования.