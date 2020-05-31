ТОП-10 самых востребованных профессий в Эстонии

В последние месяцы самой востребованной профессией был комплектовщик товара, где в среднем на место было 417 кандидатов. В апреле 2019 года на данную вакансию было 54 кандидата — таким образом, конкуренция на эту должность возрасла в 8 раз.
В списке популярных профессий за комплектовщиком следуют курьер и администратор интернет-магазина. На эти должности в прошлом месяце в среднем претендовали 386 и 257 соискателей. Таким образом, все три наиболее востребованных профессии были связаны с торговлей.
Почти 200 кандидатов подали заявку на работу водителем погрузчика и работника склада. Также в среднем было получено более 100 CV от соискателей на предложения о работе для специалистов по закупкам и продажам. Кроме того, в число 10 самых востребованных профессий вошли специалист по подбору и найму персонала, консультант по продажам по телефону, агент по недвижимости и менеджер по продажам. Все эти вакансии имели в среднем более 70 кандидатов.
„По сравнению с 2019 г. среднее число кандидатов увеличилось на 167%. По сути, нехватка рабочей силы исчезла с рынка труда за сутки,” комментирует тенденции рынка труда руководитель по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
„В настоящее время очень важно переобучить рабочую силу и работники должны быть к этому готовы, поскольку потребности работодателей в новых работниках растут день ото дня, рабочие места меняются и работники нуждаются в новых навыках.” — добавляет Хенри Аувяэрт.
10 самых востребованных профессий по версии CVkeskus.ee
Должность / Среднее число кандидатов на место
1. Комплектовщик товара — 417
2. Kурьер/ водитель — 386
3. Работник интернет-магазина/ администратор — 257
4. Водитель погрузчика / работник склада — 185
5. Специалист по закупкам -119
6. Специалист по продажам — 115
7. Специалист по подбору персонала /специалист по персоналу — 93
8. Консультант по продажам по телефону — 90
9. Агент по недвижимости — 81
10. Менеджер по продажам — 76
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