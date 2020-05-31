ТОП-10 самых востребованных профессий в Эстонии

В последние месяцы самой востребованной профессией был комплектовщик товара, где в среднем на место было 417 кандидатов. В апреле 2019 года на данную вакансию было 54 кандидата — таким образом, конкуренция на эту должность возрасла в 8 раз.

В списке популярных профессий за комплектовщиком следуют курьер и администратор интернет-магазина. На эти должности в прошлом месяце в среднем претендовали 386 и 257 соискателей. Таким образом, все три наиболее востребованных профессии были связаны с торговлей.

Почти 200 кандидатов подали заявку на работу водителем погрузчика и работника склада. Также в среднем было получено более 100 CV от соискателей на предложения о работе для специалистов по закупкам и продажам. Кроме того, в число 10 самых востребованных профессий вошли специалист по подбору и найму персонала, консультант по продажам по телефону, агент по недвижимости и менеджер по продажам. Все эти вакансии имели в среднем более 70 кандидатов.

„По сравнению с 2019 г. среднее число кандидатов увеличилось на 167%. По сути, нехватка рабочей силы исчезла с рынка труда за сутки,” комментирует тенденции рынка труда руководитель по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

„В настоящее время очень важно переобучить рабочую силу и работники должны быть к этому готовы, поскольку потребности работодателей в новых работниках растут день ото дня, рабочие места меняются и работники нуждаются в новых навыках.” — добавляет Хенри Аувяэрт.

10 самых востребованных профессий по версии CVkeskus.ee

Должность / Среднее число кандидатов на место

1. Комплектовщик товара — 417

2. Kурьер/ водитель — 386

3. Работник интернет-магазина/ администратор — 257

4. Водитель погрузчика / работник склада — 185

5. Специалист по закупкам -119

6. Специалист по продажам — 115

7. Специалист по подбору персонала /специалист по персоналу — 93

8. Консультант по продажам по телефону — 90

9. Агент по недвижимости — 81

10. Менеджер по продажам — 76