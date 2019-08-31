ТОП 10 | Самые крупные выигрыши в лотерею с момента перехода Эстонии на евро. Кому они достались и где были куплены билеты?

8. 13 января 2017 года выигрыш в Eurojackpot на уровне 5+1 в сумме 483 921,80 евро. Победителем стала живущая в Ляэне-Вирумаа женщина, которая купила билет в магазине Grossi в Тапа. По словам победительницы, в лотерею она играет крайне редко. Как распорядиться выигранной суммой, женщина решит уже после того, как деньги поступят на ее счет.

7. 23 декабря 2015 года джекпот Bingo Loto jв сумме 484 356,20 евро. Победителем стал работающий в рыбной промышленности мужчина средних лет, который ходил оформлять выигрыш вместе с другом. Именно друг посоветовал победителю купить лотерейный билет. Обладатель крупной суммы пока точно не знает, как поступит с полученными деньгами ‒ скорее всего, инвестирует их в новое жилье и поддержит своих детей.

6. 16 ноября 2011 года джекпот Bingo Loto в сумме 532 510,60 евро. Выигрышный билет купили в Таллинне в Sikupilli Prisma. Победителем была женщина в возрасте 20-30 лет. Выигранные деньги победительница лотереи собирается потратить на собственную свадьбу и отправиться в свадебное путешествие. Также в планах позаботиться о родителях и улучшить жилищные условия.

5. 21 августа 2015 года выигрыш в Eurojackpot на уровне 5+1 в сумме 555 413,90 евро. Победителем стала женщина в возрасте 60-70 лет из Таллинна. На полученную сумму она помимо прочего собирается поддержать своих близких и заняться благотворительностью. Не исключает победительница и открытие собственной фирмы.

4. 20 марта 2013 года джекпот Viking Lotto в сумме 768 713,16 евро. Победитель — молодой отец семейства из Харьюмаа. Из-за финансовых трудностей он планировал отправиться за границу на заработки. Теперь на выигранные деньги ныне снимающая квартиру семья собирается купить собственную квартиру или дом.

3. 7 июля 2017 года выигрыш в Eurojackpot на уровне 5+1 в сумме 801 352,60 евро. Победителем стал мужчина их Харьюмаа, работающий в сфере образования, отец троих детей. Мужчина, оформляя третий по величине лотерейный выигрыш за всю историю Эстонии, отметил, что в кругосветное путешествие ехать не собирается, а хочет поддержать своих детей и довести до конца капитальный ремонт дома.

2. 30 августа 2019 года выигрыш в Eurojackpot на уровне 5+1 в сумме 846 843,80 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.

1. 12 августа 2016 года выигрыш в Eurojackpot на уровне 5+1 в сумме 1 155 687,70 евро. Купивший билет в Йыхви в Selver мужчина из Ида-Вирумаа ходил оформлять выигрыш вместе с другом, потому что именно по инициативе друга и с его ИД-картой был куплен билет. Поэтому победитель планировал отдать половину суммы выигрыша другу. Мужчины пока не думали, как распорядиться полученными деньгами — сперва оба из-за прохладной и дождливой погоды хотели бы отправиться в путешествие в теплые края.