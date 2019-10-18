18.10.2019, 09:30

ТОП 10: Самая высокая средняя зарплата в сфере образования — 4235 евро

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rus.delfi.ee
EST 3
Fee Tamm ja Meremäe kool
Fee Tamm ja Meremäe koolFoto: Anni Õnneleid

Самую высокую зарплату среди работников образовательных учреждений получают сотрудники Академии электронного государства (E-Riigi Akadeemia SA), где средняя ежемесячная брутто-зарплата в прошлом году составляла 4235 евро, пишут "Деловые Ведомости".

В конце октября Äripäev и ДВ опубликуют ТОП зарплат эстонских предприятий, имеющих не менее 10 работников. Рейтнг составлен на основе данных Инфобанка Äripäev за 2018 год.

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