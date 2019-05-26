ТОП 10 | Рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний возглавил Илон Маск

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

При составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги.

Вознаграждение Маска в Tesla выросло на 4 575 310%, сообщает издание. При этом зарплата бизнесмена составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании.

В марте прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы он получил все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд. Так, для первой выплаты капитализация Tesla должна достигнуть $100 млрд (сейчас она составляет $33,9 млрд), писал CNBC.

При этом сотрудники компании в среднем получали $55,1 тыс., по показателю средней заработной платы Tesla занимает 138-е место в списке.