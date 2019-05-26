26.05.2019, 13:40

ТОП 10 | Рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний возглавил Илон Маск

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РБК
EST
ТОП 10 | Рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний возглавил Илон Маск
Foto: FREDERIC J. BROWN, AFP

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США. Список возглавил бизнесмен Илон Маск. Вознаграждение, которое он может получить от Tesla в 2018-м, в 45 тыс. раз больше, чем годом ранее. Однако ему могут и не перевести средства, как так выплаты привязаны к показателям компании, пишет РБК.

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

При составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги.

Вознаграждение Маска в Tesla выросло на 4 575 310%, сообщает издание. При этом зарплата бизнесмена составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании.

В марте прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы он получил все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд. Так, для первой выплаты капитализация Tesla должна достигнуть $100 млрд (сейчас она составляет $33,9 млрд), писал CNBC.

При этом сотрудники компании в среднем получали $55,1 тыс., по показателю средней заработной платы Tesla занимает 138-е место в списке.

Десятка самых высокооплачиваемых глав американских компаний выглядит следующим образом:

  1. Гендиректор Tesla Илон Маск, $2,28 млрд.
  2. Президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, $129 млн.
  3. CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, $125 млн.
  4. Член совета директоров Oracle Майкл Херд, $108 млн.
  5. Гендиректор Oracle Сафра Кац, $108 млн.
  6. Гендиректор T-Mobile US Джон Леджер, $67 млн.
  7. Президент и CEO The Walt Disney Роберт Айгер, $66 млн.
  8. Президент и гендиректор PTC Джеймс Хеппельманн, $50 млн.
  9. Президент Estée Lauder Фабрицио Фрида, $48 млн.
  10. СEO J2 Global Вивек Шах, $45 млн.


Для сравнения, глава Facebook Марк Цукерберг в 2018-м получил от компании $23 млн и не вошел в топ-50 самых высокооплачиваемых руководителей. Примечательно, что у первой пятерки списка основная часть вознаграждения предусмотрена в опционах.

Самая высокая средняя зарплата (учитываются суммы за год, а не за месяц) в 2018-м была в биотехнологической компании Celgene — $263 тыс., следом идут биофармацевтическая Vertex Pharmaceuticals ($232 тыс.), Facebook ($228 тыс.), специализирующаяся на кибербезопасности Palo Alto Networks ($223 тыс.), фармацевтическая Alexion Pharmaceuticals ($223 тыс.) и стриминг-сервис Netflix ($202 тыс.)

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