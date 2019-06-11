ТОП 10 любимых брендов эстоноземельцев: больше всего у нас любят шоколад, продуктовые магазины и смотреть видео

Воог отметил, что большинство полюбившихся брендов, вошедших в десятку лучших, составляют те же торговые марки, что и в прошлом году.

”По сравнению с прошлым годом успех сопутствовал Coop и Maxima”, - отметил он. - ”Coop впервые вошел в десятку лучших после введения нового бренда, Maxima также второй год подряд продолжает подъём. Gmail после некоторого спада в прошлом году снова вошел в десятку лучших брендов, вытеснив из списка входившую в десятку Telia.”

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”Для жителей Эстонии наиболее предпочтительными брендами являются не привлекательные люксовые торговые марки, а те, с которыми респонденты сталкиваются ежедневно,” - прокомментировала руководитель опроса Катрин Мяннасте. - ”Область цифровых технологий наряду с обычными товарами и услугами, вошла в число полюбившихся брендов несколько лет назад, теперь в этой области вопрос прежде всего заключается в том, кто кого опередит”.

Мяннасте добавила, что общий рейтинговый список состоит из предпочтений всего населения, в то время как списки различных целевых групп в достаточной степени отличаются.