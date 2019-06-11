ТОП 10 любимых брендов эстоноземельцев: больше всего у нас любят шоколад, продуктовые магазины и смотреть видео

Хотя любимый бренд эстонцев Kalev на протяжении многих лет продолжает лидировать и в опросе этого года, по словам ведущего эксперта Kantar Emor Айвара Воога, расстояние перед глобальной сетью YouTube сократилось. В список наиболее предпочтительных торговых марок вошли также Coop и Gmail.
Воог отметил, что большинство полюбившихся брендов, вошедших в десятку лучших, составляют те же торговые марки, что и в прошлом году.
”По сравнению с прошлым годом успех сопутствовал Coop и Maxima”, - отметил он. - ”Coop впервые вошел в десятку лучших после введения нового бренда, Maxima также второй год подряд продолжает подъём. Gmail после некоторого спада в прошлом году снова вошел в десятку лучших брендов, вытеснив из списка входившую в десятку Telia.”
”Для жителей Эстонии наиболее предпочтительными брендами являются не привлекательные люксовые торговые марки, а те, с которыми респонденты сталкиваются ежедневно,” - прокомментировала руководитель опроса Катрин Мяннасте. - ”Область цифровых технологий наряду с обычными товарами и услугами, вошла в число полюбившихся брендов несколько лет назад, теперь в этой области вопрос прежде всего заключается в том, кто кого опередит”.
Мяннасте добавила, что общий рейтинговый список состоит из предпочтений всего населения, в то время как списки различных целевых групп в достаточной степени отличаются.
”Успех YouTube обеспечивает высокая популярность среди молодых мужчин, большими поклонниками Kalev являются скорее женщины старше 35 лет. Maxima является абсолютным лидером в рейтинге среди неэстонцев, ERR опирается на предпочтения эстонцев и т.д. Таким образом, в списке находятся несколько брендов, которые могут порадоваться своим успехам благодаря популярности в некоторых целевых группах.”
Для определения самых популярных брендов Kantar Emor попросил респондентов выбрать из предоставленного списка до 5 самых привлекательных торговых марок из 164 наименований и логотипов. Основой для списка является опыт, полученный из разных опросов, касающихся брендов, проведенных Kantar Emor. В опросе приняли участие 1 163 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.
Созданный в 1990 году Kantar Emor предоставляет информационно-консультативные услуги. Emor входит в международный концерн маркетинговой информации Kantar, который является вторым по величине концерном информационных услуг в мире.
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