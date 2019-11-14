ТОП 10 | Куда и когда чаще всего ездят на такси в Таллинне?

Сервис Yandex.Taxi составил рейтинг мест, куда и когда жители Таллинна чаще всего ездят на такси. Оказалось, приложением активно пользуются перед путешествием в другую страну или город и для поездок за покупками.
Автовокзал и аэропорт стали самыми популярными направлениями среди пользователей Yandex.Taxi. Балтийский вокзал также вошел в топ. Кроме того, жители Таллинна часто вызывают машину, когда отправляются за покупками. В перечень самых популярных маршрутов вошли крупные торговые центры: Ülemiste, Kristiine, Rocca al Mare и Lasnamäe Centrum.
Десять самых популярных мест в Таллинне, куда ездят на такси:
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