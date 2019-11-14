14.11.2019, 14:50

ТОП 10 | Куда и когда чаще всего ездят на такси в Таллинне?


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TaksodFoto: Eero Vabamägi

Сервис Yandex.Taxi составил рейтинг мест, куда и когда жители Таллинна чаще всего ездят на такси. Оказалось, приложением активно пользуются перед путешествием в другую страну или город и для поездок за покупками.

Автовокзал и аэропорт стали самыми популярными направлениями среди пользователей Yandex.Taxi. Балтийский вокзал также вошел в топ. Кроме того, жители Таллинна часто вызывают машину, когда отправляются за покупками. В перечень самых популярных маршрутов вошли крупные торговые центры: Ülemiste, Kristiine, Rocca al Mare и Lasnamäe Centrum.

Десять самых популярных мест в Таллинне, куда ездят на такси:

  1. Автовокзал
  2. Аэропорт
  3. Ülemiste keskus
  4. Kristiine keskus
  5. Старый город
  6. Rocca al Mare keskus
  7. Lasnamäe Centrum
  8. Балтийский вокзал
  9. Foorum
  10. Viru Keskus

Как и ожидалось, в будни услуги такси особенно востребованы утром с 8 до 9 часов и в конце рабочего дня с 17 до 18, а в выходные — около полуночи.

Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне, Тарту и во всех городах Ида-Вирумаа. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль.

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