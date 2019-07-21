ТОП-10: Какие товары можно покупать в IKEA, а какие не следует приобретать ни при каких обстоятельствах

Delfi Kasulik со ссылкой на Home Hacks приводит список товаров, которые обязательно нужно приобрести в магазине IKEA и товаров, покупать которые не стоит ни в коем случае.
Качественные товары:
1. Ковер Stockholm. Хороший ковер по доступной цене. 2. Офисное кресло Markus. Качественный продукт по выгодной цене. К тому же, имеет гарантию на 10 лет. 3. Детская кроватка Gulliver. Доступная и очень прочная. 4. Полочка для специй Bekväm. Простой дизайн, многофункциональность. Можно покрасить в подходящий для вас цвет. 5. Полка на колесах Råskog. Доступная и многофункциональная. Легко двигать. 6. Искусственная овечья шкура Ren's. Можно использовать и как ковер, и как подстилку. Подходит для многих стилей. Недорого по сравнению с аналогичными товарами в других магазинах. 7. Полка Kallax. Современная и недорогая. Можно докупить коробки и корзины. 8. Маленький столик Lack. Прочный и недорогой. Идеальный размер для небольших помещений. 9. Комплекты проводов и лампочки. Выбор большой, можно сам сделать лампу или светильник. Большой выбор различной фурнитуры. 10. Коробки для хранения. Позволят содержать жилье в порядке. Разные размеры.
Сомнительные товары:
1. Матрасы. Хорошая цена, но, по отзывам клиентов, не очень хорошее качество. Быстро проседают и не очень удобны в эксплуатации. 2. Комод Malm. Может быть небезопасным для детей. 3. Одеяло Myskgräs. Опять же, хорошая цена, но плохое качество. Клиенты жалуются, что одеяло сбивается и его неудобно использовать. 4. Простыни на резинке. По отзывам клиентов, простыни Gaspa хоть и дешевые, но неприятные на ощупь. 5. Диван Klippan. Неудобно сидеть, быстро снашивается. 6. Рама для кровати Hemnes. И снова очень дешевый, но не прочный товар. 7. Резательные доски из пластика. Быстро приходят в негодность, нельзя мыть в посудомойке. 8. Пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Непрочные, при мытье в посудомоечной машине теряют форму. 9. Полотенца Frären. Тонкие, плохое качество. 10. Напольная лампа Alang. Стоит непрочно. Абажур непропорциональный и слишком маленький.
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