ТОП-10: Какие товары можно покупать в IKEA, а какие не следует приобретать ни при каких обстоятельствах

1. Матрасы. Хорошая цена, но, по отзывам клиентов, не очень хорошее качество. Быстро проседают и не очень удобны в эксплуатации.

2. Комод Malm. Может быть небезопасным для детей.

3. Одеяло Myskgräs. Опять же, хорошая цена, но плохое качество. Клиенты жалуются, что одеяло сбивается и его неудобно использовать.

4. Простыни на резинке. По отзывам клиентов, простыни Gaspa хоть и дешевые, но неприятные на ощупь.

5. Диван Klippan. Неудобно сидеть, быстро снашивается.

6. Рама для кровати Hemnes. И снова очень дешевый, но не прочный товар.

7. Резательные доски из пластика. Быстро приходят в негодность, нельзя мыть в посудомойке.

8. Пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Непрочные, при мытье в посудомоечной машине теряют форму.

9. Полотенца Frären. Тонкие, плохое качество.

10. Напольная лампа Alang. Стоит непрочно. Абажур непропорциональный и слишком маленький.