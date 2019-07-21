21.07.2019, 08:01

ТОП-10: Какие товары можно покупать в IKEA, а какие не следует приобретать ни при каких обстоятельствах

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rus.delfi.ee
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Läti IKEA avamine
Läti IKEA avamineFoto: Karin Kaljuläte

Delfi Kasulik со ссылкой на Home Hacks приводит список товаров, которые обязательно нужно приобрести в магазине IKEA и товаров, покупать которые не стоит ни в коем случае.

Качественные товары:

1. Ковер Stockholm. Хороший ковер по доступной цене.
2. Офисное кресло Markus. Качественный продукт по выгодной цене. К тому же, имеет гарантию на 10 лет.
3. Детская кроватка Gulliver. Доступная и очень прочная.
4. Полочка для специй Bekväm. Простой дизайн, многофункциональность. Можно покрасить в подходящий для вас цвет.
5. Полка на колесах Råskog. Доступная и многофункциональная. Легко двигать.
6. Искусственная овечья шкура Ren's. Можно использовать и как ковер, и как подстилку. Подходит для многих стилей. Недорого по сравнению с аналогичными товарами в других магазинах.
7. Полка Kallax. Современная и недорогая. Можно докупить коробки и корзины.
8. Маленький столик Lack. Прочный и недорогой. Идеальный размер для небольших помещений.
9. Комплекты проводов и лампочки. Выбор большой, можно сам сделать лампу или светильник. Большой выбор различной фурнитуры.
10. Коробки для хранения. Позволят содержать жилье в порядке. Разные размеры.

Сомнительные товары:

1. Матрасы. Хорошая цена, но, по отзывам клиентов, не очень хорошее качество. Быстро проседают и не очень удобны в эксплуатации.
2. Комод Malm. Может быть небезопасным для детей.
3. Одеяло Myskgräs. Опять же, хорошая цена, но плохое качество. Клиенты жалуются, что одеяло сбивается и его неудобно использовать.
4. Простыни на резинке. По отзывам клиентов, простыни Gaspa хоть и дешевые, но неприятные на ощупь.
5. Диван Klippan. Неудобно сидеть, быстро снашивается.
6. Рама для кровати Hemnes. И снова очень дешевый, но не прочный товар.
7. Резательные доски из пластика. Быстро приходят в негодность, нельзя мыть в посудомойке.
8. Пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Непрочные, при мытье в посудомоечной машине теряют форму.
9. Полотенца Frären. Тонкие, плохое качество.
10. Напольная лампа Alang. Стоит непрочно. Абажур непропорциональный и слишком маленький.

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