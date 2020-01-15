ТОП-10: какие телефоны стали самыми продаваемыми в Эстонии в прошлом году

Согласно данным продаж Telia, в ТОП-10 вошли модели телефонов четырех производителей Samsung, Nokia, Apple и Huawei.

Самой продаваемой моделью телефонов в 2019 году стал Samsung Galaxy A40, за которым следует Samsung Galaxy A50. Третью позицию занимает единственный в ТОПе кнопочный телефон – Nokia 105 DS.

Несмотря на то, что в прошлом году появились негативные новости о Huawei, интерес потребителей сохранился, и Huawei по-прежнему остается важным брендом для эстонского потребителя, отмечают в Telia

Самые продаваемые модели телефонов в Telia в 2019 году:

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A50

Nokia 105 DS

Huawei P20 Lite

Apple iPhone 8 64GB

Apple iPhone 7 32GB

Apple iPhone XR 64GB

Huawei P30 Lite

Samsung Galaxy S10

Apple iPhone 6s 32GB