ТОП-10: какие телефоны стали самыми продаваемыми в Эстонии в прошлом году
В прошлом году самым продаваемым телефоном в Эстонии стал Samsung А-серии, следует из годового отчета телекоммуникационной компании Telia.
В прошлом году самым продаваемым телефоном в Эстонии стал Samsung А-серии, следует из годового отчета телекоммуникационной компании Telia.
Согласно данным продаж Telia, в ТОП-10 вошли модели телефонов четырех производителей Samsung, Nokia, Apple и Huawei.
Самой продаваемой моделью телефонов в 2019 году стал Samsung Galaxy A40, за которым следует Samsung Galaxy A50. Третью позицию занимает единственный в ТОПе кнопочный телефон – Nokia 105 DS.
Несмотря на то, что в прошлом году появились негативные новости о Huawei, интерес потребителей сохранился, и Huawei по-прежнему остается важным брендом для эстонского потребителя, отмечают в Telia
Самые продаваемые модели телефонов в Telia в 2019 году:
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A50
Nokia 105 DS
Huawei P20 Lite
Apple iPhone 8 64GB
Apple iPhone 7 32GB
Apple iPhone XR 64GB
Huawei P30 Lite
Samsung Galaxy S10
Apple iPhone 6s 32GB
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