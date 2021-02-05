ТОП-10: Что эстонские работники больше всего ценят в своих работодателях?

В большом исследовании рынка труда, организованном порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, почти все работники (97 %) отметили, что для того, чтобы предприятие заинтересовало их в качестве работодателя, слова его руководителей не должны расходиться с поступками.

Помимо благонадежности руководителей, при выборе работодателя 94 % работников считали важным также законопослушность предприятия и равное отношение ко всем работникам. Выбирая работодателя, работники также учитывают стабильность организации, надежность работодателя и недопустимость неэтичного поведения на предприятии.

Для не менее 90 % работников было важно, чтобы работодатель инвестировал в современные средства труда и создал комфортную трудовую среду, чтобы на предприятии ценилось профессиональное развитие и на нем работали профессионалы в своей области, при этом и сама организация должна быть амбициозной и развивающейся.

”Свежие результаты исследования вновь подтверждают, что шикарный офис и бесплатный кофе не компенсируют бесчеловечное руководство”, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил: по сравнению с результатами исследования 2019 года благонадежности руководителей, законопослушности и этичности работодателя работники придают еще большее значение.

”Учитывая, что при выборе работодателя 97 % отвечавших считали самым важным фактором благонадежность руководителей, сомнительный руководитель обойдется предприятию дорого и затруднит поиск хороших работников”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер отметила, что для низкооплачиваемых работников очень важны также льготы, которые позволяют уменьшить их расходы и улучшить материальное положение.

”Например, сохранение средней зарплаты в первые дни болезни, компенсация расходов на проезд до работы и с работы домой, питание на льготных условиях — для малооплачиваемых работников это очень важные факторы при выборе работодателя. Высокооплачиваемые работники больше ценят самостоятельность при организации работы, свободное время, профессионализм и развитие”, — добавила Кадри Сеэдер.